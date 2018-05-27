Почти двум десяткам эстонских школ требуются директора

Совсем недавно общественность была ошарашена новостью о том, что один из брендов Эстонии — директор Таллиннского французского лицея Лаури Леэзи — уходит на пенсию, освобождая свой трон потенциальным преемникам. Кандидатам с лидерскими задатками сейчас самое время поучаствовать в ”игре престолов”, поскольку троны свободны почти в двух десятках школ, пишет в ”Учительской газете” журналист Сирье Пярисмаа.

Кто станет преемником эстонской иконы франкофильства по имени Лаури Леэзи, и сколько было желающих занять его пост, выяснится позднее. Сроком подачи заявок было 24 мая.

По словам главы отдела кадров столичного департамента образования Тийны Мырд, к кандидатам на пост директора любой школы предъявляются чёткие квалификационные требования. Условиями участия в конкурсе являются наличие у соискателя сильной мотивации, опыта управления, умения сотрудничать с другими людьми, а также наличие чёткого представления о том, как возглавлять и развивать общеобразовательное учреждение.

Мырд уточняет, что в последнее время на вакантную должность директора школы претендовало по шесть-семь человек на место, причём людей как молодых, так и постарше. Особенно много директоров школ — целых шесть — ушли со своих постов этой весной в Харьюском уезде.