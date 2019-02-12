12.02.2019, 19:31

Почти чудом: пожилую женщину завалило снегом с крыши. Спас ее очень странный телефонный звонок

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rus.delfi.ee
EST 29
Talv
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Странный телефонный звонок, совершенный из Пярнумаа в Рапламаа, запустил цепочку событий, в результате чего пожилая дама, которую засыпало снегом, успешно попала в руки к медикам.

Но для начала напомним, как развивались события.

Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook написала, что во вторник полицейскому из Пярнумаа Яанеку позвонил человек и рассказал, как одну его пожилую знакомую засыпало упавшим с крыши ее дома снегом.

Женщина пролежала там несколько часов, прежде чем смогла выбраться и заползти в дом.

Янек решил проверить, все ли с женщиной хорошо и не нужна ли ей помощь. По прибытии на место он заметил, что с крыши, действительно, какое-то время назад упал снег. Поскольку дверь никто не открыл, страж порядка вызвал спасателей и скорую. Войдя, они обнаружили в кровати женщину, которая пролежала там несколько дней в мокрой одежде и которой была нужна медицинская помощь.

Сегодня стали известны подробности той истории.

”Это было в прошлый вторник, вечером, в районе часов восьми. Мне позвонил человек из Кергу. Ему же, в свою очередь, якобы позвонил какой-то знакомый из Рапламаа, вроде бы из Ярваканди, и сказал, мол, ему поступил какой-то странный звонок от бабули лет 80. Она будто бы оказалась заваленной снегом с крыши, но ей удалось выбраться, и теперь она лежит мокрая в комнате. Мол, пойди глянь, что там такое”, — начинает свой рассказ издалека Сахаренко.

Особенно странно, по словам знакомых той попавшей в беду дамы, то, что она вообще будто бы ничего и не хотела, рассказывала про деревню и то, что ее завалило снегом, поведала как бы между делом. От помощи она отказалась: ведь будто бы, по ее мнению, ничего не произошло.

Житель Кергу, которому позвонили, жил поблизости, пошел глянуть, все ли нормально. На стук ему не открыли. Не было видно, чтобы кто-то ходил, лишь в комнате играло радио.
Поскольку дело показалось странноватым, Янек Сахаренко, несмотря на позднее время, и тот факт ,что его рабочий день кончился, выдвинулся на место.

”Что-то терзало: такие вещи добром не кончаются”, — посчитал констебль.

Когда он прибыл на место, выяснилось, что на крыше дома — полуметровая снежная шапка, часть которой ”съехала”.

На стук никто не отреагировал, дверь была заперта. Сахаренко завернул за угол, пошел за дом и увидел следующее: одинокий костыль — огромная куча снега — конец второго костыля — пакет каких-то вещей — глубокое отверстие в снегу, явно оставленное человеческим телом — след в сторону комнаты: кто-то полз и перекатывался.

”До бедер она там точно увязла”, — пояснил страж порядка.

”Я стучал в окна и в двери — безрезультатно”, — описал он свои действия до того, как связаться с коллегами. Потом прибыли на место и сотрудники Спасательного департамента, сотрудник отдела опеки местного самоуправления, а также скорая.

Спасатели открыли дверь, и мы зашли. Нашли бабулю под кучей вещей и одеялами”.

Выяснилось: под ”лавину” она попала еще в воскресенье, и, по ее словам, пробыла в плену несколько часов, теперь же уже якобы пару дней отлеживается. Дом был не протоплен и холоден.

Поскольку бабушка жила одна, и ее состояние здоровья оставляет желать лучшего, скорая увезла ее в больницу. К настоящему моменту она еще пребывает там, но ее должны выписать к концу недели.

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