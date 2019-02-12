Почти чудом: пожилую женщину завалило снегом с крыши. Спас ее очень странный телефонный звонок

Но для начала напомним, как развивались события.

Ляэнеская префектура на своей странице в Facebook написала, что во вторник полицейскому из Пярнумаа Яанеку позвонил человек и рассказал, как одну его пожилую знакомую засыпало упавшим с крыши ее дома снегом.

Женщина пролежала там несколько часов, прежде чем смогла выбраться и заползти в дом.

Янек решил проверить, все ли с женщиной хорошо и не нужна ли ей помощь. По прибытии на место он заметил, что с крыши, действительно, какое-то время назад упал снег. Поскольку дверь никто не открыл, страж порядка вызвал спасателей и скорую. Войдя, они обнаружили в кровати женщину, которая пролежала там несколько дней в мокрой одежде и которой была нужна медицинская помощь.

Сегодня стали известны подробности той истории.

”Это было в прошлый вторник, вечером, в районе часов восьми. Мне позвонил человек из Кергу. Ему же, в свою очередь, якобы позвонил какой-то знакомый из Рапламаа, вроде бы из Ярваканди, и сказал, мол, ему поступил какой-то странный звонок от бабули лет 80. Она будто бы оказалась заваленной снегом с крыши, но ей удалось выбраться, и теперь она лежит мокрая в комнате. Мол, пойди глянь, что там такое”, — начинает свой рассказ издалека Сахаренко.

Особенно странно, по словам знакомых той попавшей в беду дамы, то, что она вообще будто бы ничего и не хотела, рассказывала про деревню и то, что ее завалило снегом, поведала как бы между делом. От помощи она отказалась: ведь будто бы, по ее мнению, ничего не произошло.