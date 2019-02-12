Почти чудом: пожилую женщину завалило снегом с крыши. Спас ее очень странный телефонный звонок

Житель Кергу, которому позвонили, жил поблизости, пошел глянуть, все ли нормально. На стук ему не открыли. Не было видно, чтобы кто-то ходил, лишь в комнате играло радио.
Поскольку дело показалось странноватым, Янек Сахаренко, несмотря на позднее время, и тот факт ,что его рабочий день кончился, выдвинулся на место.
”Что-то терзало: такие вещи добром не кончаются”, — посчитал констебль.
Когда он прибыл на место, выяснилось, что на крыше дома — полуметровая снежная шапка, часть которой ”съехала”.
На стук никто не отреагировал, дверь была заперта. Сахаренко завернул за угол, пошел за дом и увидел следующее: одинокий костыль — огромная куча снега — конец второго костыля — пакет каких-то вещей — глубокое отверстие в снегу, явно оставленное человеческим телом — след в сторону комнаты: кто-то полз и перекатывался.
”До бедер она там точно увязла”, — пояснил страж порядка.
”Я стучал в окна и в двери — безрезультатно”, — описал он свои действия до того, как связаться с коллегами. Потом прибыли на место и сотрудники Спасательного департамента, сотрудник отдела опеки местного самоуправления, а также скорая.
”Спасатели открыли дверь, и мы зашли. Нашли бабулю под кучей вещей и одеялами”.
Выяснилось: под ”лавину” она попала еще в воскресенье, и, по ее словам, пробыла в плену несколько часов, теперь же уже якобы пару дней отлеживается. Дом был не протоплен и холоден.
Поскольку бабушка жила одна, и ее состояние здоровья оставляет желать лучшего, скорая увезла ее в больницу. К настоящему моменту она еще пребывает там, но ее должны выписать к концу недели.