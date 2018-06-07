Почти 40 процентов связанных с коррупцией уголовных дел связаны с деятельностью местных самоуправлений

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) опубликовал сегодня ежегодник, в котором подводятся итоги работы бюро за последние два года. В 2016 и 2017 году было зарегистрировано 681 коррупционное преступление, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Почти 40 процентов связанных с коррупцией уголовных дел связаны с местными самоуправлениями и их учреждениями. Проблемы есть также и в медицинском секторе, слабый надзор в котором стал причиной решений, принимаемых чиновниками в корыстных целях.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, проводимая на разных уровнях превентивная работа может сделать работу госсектора прозрачной и честной.

„Превентивная работа может исправить возникшие сбои в системе или направить деятельность учреждения на правильный путь. Учреждение может измениться, если пример покажет руководитель. Каждое изменение требует времени, так как сначала надо выяснить, что является причиной проблемы, и найти возможность для исправления ошибок", — сказал Омблер.

По словам Омблера, местные самоуправления и медицинский сектор являются теми сферами, на изменения в которых требуется время, но эти изменения необходимы для того, чтобы можно было честно работать.