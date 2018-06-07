07.06.2018, 12:46

Почти 40 процентов связанных с коррупцией уголовных дел связаны с деятельностью местных самоуправлений

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rus.delfi.ee
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Pistis
PistisFoto: Scanpix, Panther Media

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) опубликовал сегодня ежегодник, в котором подводятся итоги работы бюро за последние два года. В 2016 и 2017 году было зарегистрировано 681 коррупционное преступление, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Почти 40 процентов связанных с коррупцией уголовных дел связаны с местными самоуправлениями и их учреждениями. Проблемы есть также и в медицинском секторе, слабый надзор в котором стал причиной решений, принимаемых чиновниками в корыстных целях.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, проводимая на разных уровнях превентивная работа может сделать работу госсектора прозрачной и честной.

„Превентивная работа может исправить возникшие сбои в системе или направить деятельность учреждения на правильный путь. Учреждение может измениться, если пример покажет руководитель. Каждое изменение требует времени, так как сначала надо выяснить, что является причиной проблемы, и найти возможность для исправления ошибок", — сказал Омблер.

По словам Омблера, местные самоуправления и медицинский сектор являются теми сферами, на изменения в которых требуется время, но эти изменения необходимы для того, чтобы можно было честно работать.

„Под эгидой развития общества принимаются в своих личных целях решения, от которых страдает честная конкуренция. В медицине коррупция ведет к тому, что какие-то пациенты получают предпочтения", — добавил Омблер. По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, больше внимания сейчас оказывается обучению чиновников и медицинского персонала, но необходимы также надзор и проверки внутри учреждений.

Значимость обучения и превентивной работы подчеркивает и руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере. „Ведение делопроизводства дает результат на какое-то время, пока давший взятку человек или злоупотребивший служебным положением чиновник не может действовать. Но позже в том же учреждении мы можем видеть уже знакомые проблемы — недостаточный надзор, дачу взятки либо другие связанные с коррупцией нарушения ", — слазал Алавере.

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"Наказания в уголовном порядке следуют за крайне серьезными случаями. Мы должны принимать взвешенные и разумные решения о том, куда мы направляем свой фокус. Главная цель — расследовать имеющие влияние преступления, дойти до причин проблемы и заниматься не только последствиями", — говорит полковник полиции Айвар Алавере.

"Коррупция лишает честных предпринимателей и честных людей возможности заниматься бизнесом и решать возникающие вопросы честно. В маленьких самоуправлениях, небольших населенных пунктах возможны ситуации, когда представитель местной власти заключает договор с принадлежащим родственнику предприятием. Но в таких случаях очень важно, чтобы договор был заключен корректно — родственник должен взять самоотвод и не участвовать в принятии решения", — добавил Алавере.

Ежегодник на эстонском языке можно найти здесь.

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