Почти 160 000 человек не сообщили государству свое реальное место жительства и будут наказаны

В начале следующего года вступит в силу новый закон о Регистре народонаселения, призванный заставить людей регистрироваться по тому адресу, по которому они реально проживают. Тех, кто не подчинится закону, ждет лишение ряда общественных привилегий, пишет Eesti Ekspress.

Из проведенного Департаментом статистики в 2015 исследования рынка труда выяснилось, что 12% жителей Эстонии не хотят сообщать государству свое реальное место жительства. В качестве основной причины называется то, что эти люди не считает нынешнее место жительства ”реальным”. Это, например, студенты, военнослужащие, клиенты домов по уходу и т. д. Некоторые скрывают место жительства с целью получения выгоды.

По новому закону человек будет обязан зарегистрироваться по месту действительного проживания, но может указать и временное.

На данный момент у государства отсутствует информация о месте проживания 158 244 человек, которые с 1 января не смогут воспользоваться ни одной из предоставляемых местными самоуправлениями льгот (пока не зарегистрируются).