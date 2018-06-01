01.06.2018, 14:47

Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

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добавлен комментарий Посольства РФ в ЭР
rus.delfi.ee
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vene pass
vene passFoto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.

Газета привела в пример истории нескольких жителей Москвы, которые узнавали в банках или при оформлении сделок с недвижимостью, что их паспорта недействительны.

В МВД признали существование проблемы, отметив, что это связано с объединением баз данных в 2006 году. Сведения тогда занесли в единую информационную систему ”Российский паспорт”. В связи с отсутствием в тот момент ”должной технической возможности” при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с ”действителен” на ”недействителен”.

Точное количество человек, столкнувшихся с проблемой, в МВД не назвали. ”Коммерсантъ” отмечает, что решение проблемы возложено на самих граждан. В ведомстве напомнили о сервисе на сайте МВД, который позволяет проверить, действителен ли паспорт. Там же установлен счетчик, который отслеживает количество скорректированных гражданами сведений о паспорте. На момент публикации заметки счетчик показывал цифру 1 476 749.

Как сообщили Delfi d консульском отделе Посольства РФ в Эстонии, граждан России, проживающих в Эстонии, эта проблема не касается. Техническая ошибка затронула так называемые внутренние паспорта граждан РФ, — те, которыми они пользуются на территории России.

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