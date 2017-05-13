Почта Эстонии издала марку в честь председательства Эстонии в Совете ЕС

Сегодня, 13 мая, почта Эстонии впервые издает почтовую марку, посвященную председательству Эстонии в Совете Европейского союза, номинальной ценностью 1,40 евро. Дизайн марки создал художник Индрек Ильвес, марка была отпечатана в типографии Vaba Maa тиражом 30 000 экземпляров.

Премьер-министр Юри Ратас отправил почтовую открытку с символическими поздравлениями последним зарегистрированным э-резидентам из всех стран-членов Европейского союза. Также открытки с поздравлениями отправлены и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру и председателю Европейского Совета Дональду Туску.

Начиная с сегодняшнего дня марка будет находиться в продаже во всех почтовых отделениях Eesti Post по всей Эстонии. У всех, кто приобретет сегодня изданную в честь председательства Эстонии марку в таллиннском представительстве Eesti Post (по адресу Нарва мнт. 1), есть возможность получить штамп первого дня.

Эстония впервые станет председателем в Совете Европейского союза с 1 июля до конца декабря 2017 года. Это означает формирование решений с учетом интересов всех стран-членов Европейского союза, которые коснутся жизни 500 000 миллионов человек, проживающих в Европе. В качестве председателя Эстония хотела бы, чтобы Европа была более инновационной, цифровой, вовлекающей и безопасной.