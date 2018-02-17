Почетными жителем и деятелем Ласнамяэ стали Мария Дерлыш и Роальд Йоханнсон

Звания почетного жителя Ласнамяэ удостоилась общественный деятель Мария Дерлыш, а титул почетного деятеля Ласнамяэ получил журналист Роальд Йоханнсон.

На состоявшемся 16 февраля в культурном центре ”Линдакиви” торжественном приеме в честь 100-летия Эстонской Республики, старейшина района Мария Юферева вручила заслуженные награды победителям конкурса на звание почетного жителя и деятеля Ласнамяэ.

”Как Мария Дерлыш, так и Роальд Йоханнсон внесли большой вклад в то, что бы рассеять поверхностное, зачастую ошибочное и негативное мнение о районе Ласнамяэ, как о жилой среде”, — сказала Мария Юферева.

Мария Дерлыш является одним из руководителей гражданского общества ”Ласнаидея”, которое выступило с инициативой создания парка Прийсле. Первый этап строительства нового парк уже завершен. В настоящее время ”Ласнаидея” организует мероприятия для молодежи на Раадику, которые направлены на улучшение общественной среды этого района.

Журналист Роальд Йоханнсон удостоился звания деятеля года Ласнамяэ за передачу ”Неделя Роальда” на Kanal 2, где представил эстоноязычной аудитории район Ласнамяэ, показав его особые ценности и преимущества.