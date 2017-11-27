Почетного знака Дня гражданина удостоились 15 выдающихся людей

Сегодня министр внутренних дел Андрес Анвельт вручил пятнадцати замечательным людям почетные знаки Дня гражданина, сообщает пресс-служба МВД.

”Благодаря вашему ответственному отношению и неустанной деятельности родился целый ряд важных инициатив, начиная от внедрения языкового погружения и учреждения краеведческого музея и заканчивая кампанией, в рамках которой пострадавшие в ДТП дети в качестве утешения получают мягкого медведя-обнимашку”, — сказал Андрес Анвельт на торжественной церемонии, которая состоялась в здании Большой Гильдии Эстонского исторического музея.

”Вы — герои повседневности, вы способствуете развитию не только родных вам мест, но и общества в более широком смысле”, — добавил министр.

Уже в двадцатый раз Министерство внутренних дел присваивает почетные знаки Дня гражданина людям, оставляющим существенный след в развитии своей общины или общества в целом, продвигая гражданское воспитание, придавая значимость гражданской осведомленности или занимаясь волонтерской деятельностью в своей общине. В этом году комиссии, занимающейся почетными знаками, было представлено 81 предложение о вручении почетных знаков.

Почетные знаки Дня гражданина получили:

Анне Каскман — классный руководитель и преподаватель эстонского языка как иностранного в Тартуской Аннелиннаской гимназии. Анне посвятила себя тому, чтобы подростки из русскоговорящих семей могли подружиться с эстонским языком и культурой. Она не раздумывая делится своими знаниями с коллегами, обучая учителей других школ с языковым погружением. Под ее руководством учащиеся Аннелиннаской гимназии теперь участвуют в праздниках народных танцев; также Анне инициировала двуязычный фестиваль драмы и дни государственной обороны для учащихся начальных классов.



Антеро Ноор — ученик Таллиннской 32 средней школы, который 1 июля с помощью друзей придумал способ, как сделать так, чтобы отмененный из-за плохой погоды праздник танца все же состоялся. Организационные способности и энтузиазм Антеро привели к тому, что буквально за несколько часов были сделаны все согласования, и техника и, что самое главное, как танцоры, так и зрители, перебрались на площадь Вабадузе. Праздник под названием ”Танцуем вместе” был одним из самых необычных праздников танца. Этот почетный знак является благодарностью товарищам Антеро по танцевальному ансамблю Sõleke.

Надежда Герьяк – главный библиотекарь отдела литературы на иностранных языках в Таллиннской центральной библиотеке, помогающая познакомиться с эстонской литературой и культурой таллиннцам, чей родной язык русский. Уже шесть лет она организует серию встреч, на которых русскоязычные дети и молодежь знакомятся с эстонскими писателями. Тренироваться читать на иностранном языке детям помогает добрая собачка, а с прошлого года при отделе действует языковое кафе. Также Надежда помогает посетителям библиотеки познакомиться с культурами разных народов, представители которых проживают в Эстонии.

Кристийна Тыниссон — этому человеку, выполняющему множество важных для общества ролей, почетный знак Дня гражданина был присвоен за значительную роль в создании и развитии целевого фонда Domus Dorpatensis, действующего в сфере науки и культуры. Целевой фонд стал активным лидером развития демократии и гражданского образования, многим молодым людям оно дало необходимые навыки в управлении проектами. Кристийна Тыниссон является руководителем института политических исследований Юхана Шютте, действующего при Тартуском университете, до января текущего года она была председателем совета Целевого капитала гражданского общества.

Маре Абнер – учредитель и председатель Некоммерческого объединения ”Эстонское общество женщин с ограниченными возможностями здоровья”, которая уже более 40 лет защищает интересы женщин с особыми потребностями. Также Маре работает в Некоммерческом объединении ”Эстонское общество людей с заболеваниями мышечной системы”. Маре Абнер смогла повысить осведомленность о потребностях женщин с ограниченными возможностями, чтобы они могли жить полноценной жизнью. Она организует различные инфодни и выпускает печатные материалы на эту тему.

Каур Вахтрик — учредитель и лидер Некоммерческого объединения ”Обнимашка” (Traumamõmmik). С его помощью дети, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, получают мягкую игрушку в виде медвежонка, обнимая которого им легче справиться с пережитым. Медвежонок-обнимашка — это первое вспомогательное средство, которое помогает наладить безопасный и успокаивающий контакт с ребенком, когда с ним происходит что-то плохое. К настоящему времени медвежата-обнимашки утешили уже более 60 детей.



Майму Лийс Ныммик — выросла в Канаде, в 1991 году переехала в Эстонию и начала продвигать скаутское движение среди местной молодежи. Скауты предлагают молодым людям развивающую деятельность и возможности испытать себя. В последние годы Майму Лийс активно занимается руководством волчат в Рявалаской скаутской дружине. Долгое время она была президентом Таллиннского международного женского клуба. До сих пор ежегодно перед Рождеством она организует благотворительную ярмарку, чтобы собрать деньги для нуждающихся в помощи детей и женщин.

Марис Йыгева — руководитель Эстонского союза некоммерческих объединений относится к тем людям, которые не работаю от звонка до звонка. Жизнеспособность и развитие свободных объединений Эстонии уже долгое время находятся в фокусе внимания Марис. Марис активно участвует в правотворчестве и формировании добрых традиций, она следит за претворением в жизнь политики, касающейся гражданских объединений.

Трийн Быстров — предприимчивая, открытая девушка с заводной душой; у нее столько энергии, что хватает на работу волонтером сразу в нескольких организациях. В Таллиннском университете она возродила кружок международных отношений и организовала различные лекции, семинары и учебные визиты для расширения кругозора студентов. Трийн принимает активное участие в деятельности Эстонского союза молодежных объединений, где она, кроме прочего, занималась вопросом понижения возрастной планки для участия в выборах. Также она на добровольных началах продвигает работу с молодежью в международной организации Young European Leadership.

Кятлин Нукка — руководитель Отепяэского открытого молодежного центра и тренер по плаванию, который неустанно ищет подходящие возможности для проведения свободного времени молодежью. Так у молодежного центра появился бильярдный стол, походные принадлежности, музыкальные инструменты, теперь запущен проект кружка рыболовства и кружка робототехники. Для того чтобы у молодых людей было место, где можно было бы продемонстрировать свои музыкальные умения, Кятлин организует Валгамааский фестиваль молодежных музыкальных коллективов. Она также возродила дружинную традицию — так в Отепяэ уже два лета успешно действовала молодежная дружина.

Хилма Кару — преданная своему делу учитель и библиотекарь с большим опытом работы в Тырваской гимназии, сыграла большую роль в гражданском воспитании многих подростков. Вместе с супругом она создала Хельмеский краеведческий музей, предлагающий посетителям частичку прошлого. Она организует различные исторические лекции для местной молодежи и всячески заботится о том, чтобы продемонстрировать и сохранить историческое наследие своих родных мест и Мульгимаа вообще.

Игорь Таро — человек, который успешно совмещает в себе роли журналиста, уездного старейшины, члена Кайтселийта, помощника полицейского и отца семейства. Он активный гражданин, который своими заявлениями и действиями вносит вклад в развитие региона. Таро содействует сохранению жизнеспособности сетуской культуры, уже 13 лет, кроме прочего, занимая пост редактора газеты Setomaa. Эстонией его амплуа не ограничивается — ”Украинский дневник”, который он ведет, помогает жителям Эстонии оставаться в курсе происходящего на Украине.

Вильве Кирс — координатор добровольцев в Идаском спасательном центре; ее огромная заслуга в том, что на сегодняшний день в Вирумаа действует около 340 добровольных спасателей. Будучи тоже добровольным спасателем, Вильве активно участвует в превентивной деятельности, проводит консультации на дому и уже пятый год руководит спасательным молодежным кружком в Нарве. Под ее руководством для участников подобных кружков в Вирумаа организуются дни безопасности, в рамках которых молодежь может закрепить знания и навыки, полученные в течение учебного года.

Аннели Микивер – наряду с другими своими обязанностями многие годы на добровольных началах содействует работе организации Найскодукайтсе и, будучи поваром полевой кухни, является незаменимым членом тыла Кайтселийта. Под ее руководством было восстановлено Вяйке-Маарьяское отделение Найскодукайтсе. Аннели считает естественным поддерживать нуждающихся в помощи — так в своей общине она организовала благотворительный поход и благотворительное мыловарение, чтобы помочь многодетным семьям купить новую печь или приобрести специальный стул для мальчика с тяжелой инвалидностью.

Хейки Магнус — возобновил деятельность Кайтселийта в Ляэнемаа, на сегодняшний день он является начальником отдела оповещения Ляэнеской дружины, для которого важно сохранить историческое наследие Ляэнемаа. Под его руководством отмечаются исторические даты, организуются выставки и мероприятия. В Хаапсалу Хейки Магнус инициировал традицию празднования Дня эстонского флага. Также в Хаапсалу и Ристи он организует дни памяти жертв мартовской и июньской депортации. Как сказал человек, выдвинувший кандидатуру Хейки на получение почетного знака, ”Ляэнемаа очень повезло, что у нас есть Хейки Магнус, который не забывает прошлого”.

День гражданина отмечается 26 ноября. Он посвящается всем гражданам Эстонии и тем, кто стремится получить эстонское гражданство.