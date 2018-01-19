Почему вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова молчит о своем образовании?

Таллиннская мэрия предъявляет своим советникам высокие требования, при этом вице-мэр и лидер партии ”Зеленые Эстонии” Зюлейха Измайлова располагает лишь полученным в вечерней школе средним образованием, пишет Publik со ссылкой на Kroonika.

Более того: все ее попытки получить профессиональное или высшее образование не закончились успехом. Сама Измайлова тему не комментирует.

Зюлейха (32) родилась в Мустамяэской больнице в Таллинне, но первые пять лет жизни провела на родине своего отца-азербайджанца в Баку. После его гибели в ходе беспорядков мать решила вернуться на свою родину в Эстонию.

Семья жила в Маарду, и в первый класс Зюлейха отправилась в Пиритаскую экономическую гимназию (В 1992-1996 гг Пиритаская средняя школа), но десятый класс не закончила и в том же году продолжила обучение в Таллиннской Ваналиннаской гимназии для взрослых.

Вопросы журналиста о том, почему она перешла в вечернюю школу, Измайлова проигнорировала. Сначала она попросила выделить ей для ответов несколько дней, но потом и вовсе перестала отвечать на звонки, имейлы и смс. Ее советник Олев Тинн сообщил, что вице-мэр не желает распространяться на личные темы и что у ее есть много говорящих в ее пользу историй из жизни, но она не хочет их эксплуатировать.

Ни нынешний, ни бывший директор Пиритаской экономической гимназии ситуацию также не комментируют.

После получения аттестата о среднем образовании Измайлова в том же году поступила в Кехтнаскую экономическую и технологическую школу на геодезиста.

”Зюлейха была обычной ученицей, которая получала как тройки, четверки, так и пятерки. Она взяла отпуск по уходу за ребенком и больше не вернулась. На самом деле ей оставалось сдать всего несколько предметов, но, к сожалению, в 2008 году нам пришлось ее исключить. Кстати, свой аттестат о среднем образовании она забыла в нашей школе и он до сих пор тут”, — рассказывает заведующий учебной частью Эрни Аяотс.

Позже Измайлова поступила в Таллиннский технический университет на генную технологию. В декабре она сказал Kroonika, что учеба ее не заинтересовала и она решила уйти. Далее ее ждал Таллиннский политехникум и профессия фотографа, но и это дело не было доведено до конца.