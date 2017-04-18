Почему в понедельник Европа наслаждалась выходным, пока Эстония работала?

Сегодня в Эстонии — второй рабочий день недели, хотя для жителей большей части Европы он был первым, так как в понедельник еще продолжались пасхальные выходные.

Многих жителей Эстонии удивило, что в понедельник, например, не работали межбанковские европейские платежи. Банки объясняли это так — из-за праздников закрыта общеевропейская система TARGET2, в том числе и ее эстонская часть.

В Эстонии государственными праздниками считаются Страстная пятница и первый день Пасхи. Однако в 25 из 28 государств-членов Евросоюза второй день Пасхи также является выходным.

Кроме эстоноземельцев, в понедельник работали жители Мальты и Португалии, а также части автономных областей Испании. Из европейских стран, не входящих в ЕС, рабочий день был в Белоруссии, Лихтенштейне, Монако, Молдавии, Черногории, Сан Марино и Турции.

В Рийгикогу обсуждалась возможность введения выходного дня, но предложение не было принято, так как Эстония является светским государством.