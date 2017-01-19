Изучая обнародованные недавно документы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), касающиеся Эстонской ССР, можно заметить, что в 1950-ые годы на удивление много информации поступило от неизвестного информатора из Абья-Палуоя (в рапорте просто Абья).

Почему именно это место было важным? Сейчас трудно сказать. Может, из-за того, что Абья находится под Пярнумаа, где лесные братья были в то время крайне активны. А, может, тамошний агент или источник был просто очень основательным и усердным человеком.

Кроме общего обзора жизненного уклада района (так он в то время назывался), в документах очень много разных файлов о производственных единицах и учреждениях Абья: мельнице, лесопилке, колбасном цехе, сапожной мастерской и даже о располагавшейся в подвальном помещении местной школы фабрике по производству лимонада. Примечательно, насколько подробно описывается, из чего производили лимонад (вода, сахар, лимонная кислота), и то, что бутылки за неимением соответствующего агрегата закатывались вручную.

Отмечаются два местных издания: газета "Kommunoor", которая занимается местными проблемами, и газета "Kolhoosi Jõud", которая пишет о колхозной жизни. Говорится в рапорте и о том, что милиция регулярно проверяет автомобили и мотоциклы и, поговаривают, будто милиционеры получают премию, если выпишут много штрафов.

В более основательном обзоре, насчитывающем восемь страниц, приводится детальная карта и список строений вместе с их описанием и функциями. В отдельных случаях приводятся и имена жителей домов.

Из политических событий описывается, как в 1952 в лесу недалеко от Абья поймали лесного брата, который на костылях бежал из местной больницы, где содержался под стражей после ранения, а также как весной 1953 года были арестованы 12-15 учеников и учитель местной школы за распространение антикоммунистической пропаганды и рекомендации слушать зарубежные радиостанции.

Также в документах отмечается, что единой системы водоснабжения в Абья нет и что у каждого свой колодец. Кроме того, наблюдаются постоянные перебои с электричеством.

Агент сообщает, что отправить письмо из Абья в исправительно-трудовой лагерь в Норильске обычным способом стоит 30 копеек, по авиапочте – 1 рубль. Максимальный вес посылки – 8 кг, и посылать передачки можно только летом.