Почему в этом году на президентском приеме отличников не было бакалавров?

В этом году в традиционном чествовании выпускников во дворце Кадриорг приняли участие 1227 молодых человек, однако без внимания президента на сей раз остались студенты-бакалавры, окончившие вуз cum laude.

Руководитель службы по связям с общественностью президентской канцелярии Пирет Перт отметила, что чествование выпускников каждый год проходит в разном формате.

„Приглашались лучшие выпускники всех уровней, выбирались лучшие по уездам или школам, — сообщила она. — Мы и в этом году обсуждали с Министерством образования и науки, как организовать мероприятие таким образом, чтобы все гости получили достойное признание и прием, и чтобы им в максимальной степени хватило внимания президента”.

В этом году были приглашены выпускники-отличники средней образовательной ступени, магистры cum laude и молодые люди, получившие прикладное высшее. Перт подтвердила, что студентов-бакалавров в этом году не было, но отметила, что все, кто начинает образование и доводит его до конца (особенно с отличием), несомненно, достойны призвания.