19.09.2018, 14:20

Почему в Эстонии Папа Римский будет передвигаться на итальянском автомобиле?

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Paavst
PaavstFoto: Reuters

22-25 cентября в Балтийских странах пройдет важнейшее событие для всех католиков. Именно в эти дни все три государства Балтии — Эстонию, Латвию и Литву, — посетит глава Римско-Католической церкви Папа Римский Франциск. В каждой стране, которую посещает Папа Римский, он использует автомобиль, отражающий основные ценности главы церкви: простоту и скромность. Балтийские страны не исключение — здесь он будет ездить на Fiat Tipo.

”Папа Римский Франциск придерживается простоты и скромности в выборе места для ночевки, машин и питания во время его визитов. В различных стран Франциск передвигается зачастую на автомобиле итальянского производства Fiat. Которые ему предоставляет местное представительство. Они простые, качественные и доступны обычным людям”, — сказал представитель Fiat из Литвы Лаурунас Сивилевичюс.

В Эстонии, Латвии и Литве Fiat Tipo стоит около 13 000 в базовой комплектации.

Фото: LaPresse/TT/Jonas Ekstromer

После визита — на благие дела

Использованный автомобиль после визита обычно продается на аукционе. А собранные средства переводят на благотворительность. Как правило, на его автомобили большой спрос: после визита в Филадельфию Fiat 500L позже был продан за 82 000 долларов США. Хотя такая же модель в США стоит в 4-5 раз дешевле.

В прошлом году компания Lamborghini специально для главы Ватикана создали автомобиль Huracan и подарили ему этот спорт-кар. Хоть и Франциск никогда не сидел в этом авто, транспортное средство было продано за 715 000 евро. Что в четыре раза дороже, чем первоначальная цена. Большая часть денег была отправлена на восстановление разрушенного ИГИЛ города Ниневия (Ирак), а остальные средства были распределены между благотворительными организациями.

Фото: AutoEvolution.com

Скромность не только в автомобилях

Глава церкви проведет как в Эстонии, так и в Латвии один день, за который посетит важнейшие религиозные объекты в Таллинне и Риге, проведя Мессу и встречу с верующими.

Франциск пропагандирует скромность не только в выборе автомобиля. Во время визитов он останавливается в обычных представительствах Ватикана — Апостольской нунциатуре. В отдельных случаях, например, если в посещаемых странах нет нунциатуры, то он ночует в отеле или домах престарелых. Его помощники говорят, что глава церкви утверждает план поездки, но любит спонтанные остановки и встречи с людьми, без предварительной договоренности.

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