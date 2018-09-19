Почему в Эстонии Папа Римский будет передвигаться на итальянском автомобиле?

”Папа Римский Франциск придерживается простоты и скромности в выборе места для ночевки, машин и питания во время его визитов. В различных стран Франциск передвигается зачастую на автомобиле итальянского производства Fiat. Которые ему предоставляет местное представительство. Они простые, качественные и доступны обычным людям”, — сказал представитель Fiat из Литвы Лаурунас Сивилевичюс.

В Эстонии, Латвии и Литве Fiat Tipo стоит около 13 000 в базовой комплектации.

Фото: LaPresse/TT/Jonas Ekstromer

После визита — на благие дела

Использованный автомобиль после визита обычно продается на аукционе. А собранные средства переводят на благотворительность. Как правило, на его автомобили большой спрос: после визита в Филадельфию Fiat 500L позже был продан за 82 000 долларов США. Хотя такая же модель в США стоит в 4-5 раз дешевле.

В прошлом году компания Lamborghini специально для главы Ватикана создали автомобиль Huracan и подарили ему этот спорт-кар. Хоть и Франциск никогда не сидел в этом авто, транспортное средство было продано за 715 000 евро. Что в четыре раза дороже, чем первоначальная цена. Большая часть денег была отправлена на восстановление разрушенного ИГИЛ города Ниневия (Ирак), а остальные средства были распределены между благотворительными организациями.

Скромность не только в автомобилях