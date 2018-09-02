Почему тают ряды учителей?

По мнению некоторых участников опроса, на начинающихся в 8 часов утра уроках большинство учеников настолько варёные, что вряд ли эти занятия можно назвать эффективными. Первый урок мог бы начинаться в позднее, однако время прибытия некоторых детей в школу зависит от рабочего графика их родителей и потому изменение расписания может оказаться сложной задачей. Кроме того, более позднее начало школьного дня сказалось бы, в свою очередь, на организации работы дневных и вечерних кружков по интересам.

Спорт, непрестанная и ожесточённая борьба, иногда даже токсичная

Поскольку школьники так и так тратят уйму времени на гаджеты, то бывшие учителя сочли неразумным их использование ещё и на уроках, особенно в начальной школе. Они подчеркнули, что младшеклассников стоило бы занять игрой на музыкальных инструментах, выполнением физических упражнений, ручной работы и т.д.

Труд учителей был назван эмоционально затратным, поскольку он одновременно непредсказуем и вызывает у людей недовольство. По оценке респондентов, работа педагога — это ”спорт”, ”токсичность”, ”непрестанная борьба” или ”пребывание в состоянии войны”, в то время как существуют более лёгкие и замечательные способы существования.

Один бывший учитель 38 лет охарактеризовал свою работу следующим образом: ”Это наполовину спорт. Эти 45 минут — словно некая борьба! Я физически заболел из-за этого постоянного пребывания в состоянии психологической войны”.

Также была озвучена точка зрения, что работа учителя слишком энергозатратная и потому не очень подходит семейным людям. Бывший 28-летний учитель-мужчина сказал следующее: ”К концу практически каждого дня я был выжат как лимон. До женитьбы я мог себе это позволить, но не теперь, когда у меня семья”.

В ходе интервью выяснилось ещё одно обстоятельство, которое делает работу учителя тяжелее и напряжённее. А именно, педагоги страдают от завышенных ожиданий как со стороны руководства, так и со стороны родителей учеников. Если результаты недостаточно хороши, в этом обвиняют учителя, который плохо справился со своими рабочими обязанностями.

Помимо прочего, труд педагогов избыточно бюрократизированный. Заполнение всего в соответствии с требованиями очень затратно по времени. По мнению вчерашних педагогов, учёт их рабочей нагрузки не соответствовал реальному объёму выполненной работы. Количество контактных уроков не должно превышать 15-18 в неделю.

Пытаются бороться и терпят как-то

Говоря об отношениях с учениками, было отмечено, что частично педагогов выматывает недостаточная мотивация к учёбе и проблемы с дисциплиной именно у учеников третьей ступени основной школы. В качестве причин плохого поведения называлось возросшее количество прав у учеников, а также попытки интегрировать учащихся с отклонениями в поведении в обычные классы.

Некоторые участники исследования подтвердили, что понимают необходимость подобной интеграции, однако такого количества учеников с особенностями развития и отклонениями в поведении, как сейчас, они никогда раньше не видели. По их мнению, для таких школьников нужно открыть больше разных классов коррекции, а также взять на работу больше психологов, спецпедагогов, социальных педагогов и координаторов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Также опрошенные участники отметили, что многие учителя ”пытаются бороться и терпят как-то” или же используют тактику игнорирования, поскольку уроки как-то ведь должны проходить. Отсутствие возможностей защитить себя от психологического насилия — ещё одна проблема для учителей. По их мнению, у школьников усилилось чувство безнаказанности, к тому же они стали гораздо надменнее. Это вызывает у педагогов крайне отрицательные эмоции, и они хотят, чтобы у них было больше возможностей для защиты своих прав.

Значительное давление учителя испытывают в том числе и со стороны родителей школьников. Педагогам приходилось выслушивать их сомнения в правильности выбранной ими методики, а также обвинения в свой адрес в случае низкой успеваемости детей.

Миссионеры днём, трудяги ночью

Довольно много опрошенных были вынуждены констатировать, что учительская зарплата не позволяет им наслаждаться такими элементарными благами цивилизации, как посещение культурных мероприятий (театра, кино и концертов), занятия по душе (путешествия), а также покупка качественной одежды и обуви. Заработная плата педагогов настолько низкая, что для содержания семьи они вынуждены заниматься дополнительной работой: ”С утра пашут из чувства миссии, вечером же занимаются другой работой, за которую получают дополнительные деньги. Работа по ночам — это переводы. Другими словами, днём они учат, а ночью зарабатывают”.