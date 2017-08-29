Почему Сависаара не пустили на сцену на Дне Ласнамяэ? Иванова: Юферева сказала, что таковы правила игры

На вчерашней пресс-конференции Эдгара Сависаара и избирательного союза "Деловой Таллинн" Ольга Иванова сказала, что Сависаар во всех отношениях активен в избирательной кампании. Но Сависаару жаль, что он не смог поприветствовать народ со сцены в воскресенье на Дне Ласнамяэ.

Когда Сависаара, у которого плохое здоровье, вчера на пресс-конференции спросили, как он собирается после выборов претворять в жизнь свои обещания, он ответил, что Ольга Иванова ему поможет. Сама же Иванова отрицала утверждение, что она настоящий руководитель избирательного союза Сависаара и Сависаар — только талисман.

Иванова сказала, что Сависаар концентрируется на своей кампании, а Иванова помогает организовывать всю таллиннскую кампанию.

Иванова подчеркнула, что Сависаар в силах работать. Сависаар вчера открыл свое бюро, провел пресс-конференцию и в воскресенье был на Дне Ласнамяэ.

На прошлой неделе советник Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт сетовал, что Сависаар хотел бы на Дне Ласнамяэ поприветствовать народ со сцены, но старейшина Ласнамяэ Мария Юферева не разрешает. Вчера Иванова сказала, что со сцены выступали Юферева и ее заместитель Яанус Рийбе. Людей из списка Сависаара на сцену не пустили.

"Мария Юферева ответила, что таковы правила игры", — констатировала Иванова.

Иванова сказала, что она когда-то была автором идеи Дня Ласнамяэ. Она посчитала, что у такого большого района должен быть свой день для совместного празднования. На самом деле народу все равно, кто там выступает, заявила Иванова.

Почему же тогда Сависаар был недоволен, что его не пустили на сцену поприветствовать народ? Иванова ответила, что свое недовольство выражал советник Розенблатт, а не Сависаар.

"Эдгар поддержал эту идею, когда как старейшина района я пришла к нему с предложением, что у Ласнамяэ мог бы быть свой день района. Он это поддержал, понятно, что он хотел поприветствовать там людей. Но это было решение старейшины района", — сказала Иванова.