Почему самолет Ратаса вместо Таллиннского аэропорта приземлился на военной базе Эмари?

В ночь на вторник премьер-министр Юри Ратас вернулся на самолете частной фирмы Panaviatic в Эстонию, но вместо Таллиннского аэропорта приземлился на военной базе Эмари.

Вчера Ратас находился с визитом в Греции и на Кипре, и на родину вернулся лишь поздно вечером, а поскольку в столь поздний час в аэропорту приземляться запрещено, пришлось делать это в другом месте.

Советник по связям с общественностью правительства Аве Тампере сказала Delfi, что по ночам в аэропорту проводятся работы по расширению и самолеты приземляться не могут. В связи с этим в качестве альтернативы была выбрана база Эмари. Самолет приземлился около 1:30, после чего еще предстояло добраться до Талинна, а уже в 8 утра Ратас встретился в Доме Стенбока с президентом Европарламента Антонио Таяни.

Именно по причине необходимости сэкономить время в этот раз было решено использовать арендованный самолет, что обошлось в общей сложности в почти 30 000 евро.