Почему самолет Nordica больше часа кружил над Таллинном?

Сегодня после обеда у многих читателей Delfi вызвала вопросы картинка с портала FlightRadar, где было видно, что самолет EST322 летает кругами над Таллинном.

Страница FlightRadar действительно пестрила кругами, которых за полтора часа изрядно прибавилось.

В Таллиннском аэропорту Delfi сказали, что с большой вероятностью это был учебный полет. На это указывали и пометки на самом портале FlightRadar, где в графах ”начальный и конечный пункт” значился Таллинн.

По инфотелефону Nordica также сказали, что ”EST322” — это учебный полет, так как знаки на рейсовых самолетах другие. Это подтвердил и пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо.

”Это действительно был учебный полет. Flightradar по неопытности оставил код самолета, хотя его нужно было убрать. Самолет прилетел из Санкт-Петербурга, высадил пассажиров и отправился на тренировочный полет”, — рассказал Уйбо.

Примерно в 16:35 самолет пропал с радара.