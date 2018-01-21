Почему родители предпочитают отдавать детей в элитные школы?

Журналист Прийт Пярнапуу побеседовал на страницах ”Учительской газеты” с магистрантом Таллиннского университета Сандрой Хаугас, которая в ходе исследовательской работы на тему предпочтений родителей при выборе школы для своих детей пришла к такому выводу: ”В том, насколько дошкольник будет успешен во время тестирования при поступлении в первый класс, бóльшую роль играет не столько естественная интеллигентность самого ребенка, сколько его родители”.



Отбор первоклашек увеличивает социально-экономическое расслоение — дети родителей с хорошим образованием, местом работы и высокой зарплатой учатся в одной школе, дети же родителей с образованием, должностью и зарплатой похуже ходят в другую. Каким же образом тестирование детей способствует расслоению по социально-экономическому признаку?

В том, насколько дошкольник будет успешен во время тестирования при поступлении в первый класс, бóльшую роль играет не столько естественная интеллигентность самого ребенка, сколько его родители. Таким образом, знания и умения детей в раннем возрасте скорее не врожденные, а приобретенные. Именно по этой причине успешен тот, кто лучше обучен.

Как правило, лучше подготовить своих детей к школе могут родители с более высоким уровнем образования и статусом, которые задействуют для этого как свои материальные и социальные, так и культурные и образовательные ресурсы. Наличие двух последних позволяет мамам и папам быть учителями и наставниками для своих же собственных отпрысков. Финансовые ресурсы позволяют задействовать помощь со стороны частных учителей и подготовительных школ, социальные же связи являются источником полезных советов и педагогических приемов.

Чего хотят и во что верят родители, предпочитающие обычным школам элитные?

Одни мечтают о благах, способных принести их наследникам пользу в будущем — это качественное образование и социальные связи. Родители уверены, что именно элитные школы способны наилучшим образом предложить эти блага и гарантировать их детям более светлые перспективы как на ниве высшего образования, так и на рынке труда. Для таких родителей образование — словно средство для достижения каких-то других целей.

Другие родители хотят предложить своим потомкам благоприятную среду для развития ”здесь и сейчас”. Они верят в то, что именно в элитных школах во главу угла ставят разностороннее — в т.ч. и эмоциональное и интеллектуальное — благополучие и безопасность. Для таких родителей важен процесс получения образования — чтобы он мотивировал, развивал как мышление и поведение, так и ”нутро” ребенка, т.е. его макрокультурное восприятие.

Иногда же родители просто хотят быть хорошими мамами и папами. В тестах при поступлении в первый класс они усматривают размах. Попытка предложить своим наследникам место в элитной школе является для них словно признаком хорошего родителя.

Насколько при выборе школы желания, верования и поступки родителей согласуются между собой? С какими противоречиями между этими составляющими вы сталкивались?

У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, будто выбор родителями школы содержит в себе острые противоречия, однако сами родители уверены, что никаких противоречий нет.

Родители точно знают, что вступительные тесты и предварительная подготовка могут быть изнурительными. Тем не менее, одни родители верят в то, что место в элитной школе, которое маячит перед их детьми, компенсирует энергозатраты как первым, так и вторым, и что в конечном итоге они поступают правильно. Другие родители верят в свою способность превратить этот потенциально неприятный для детей опыт в приятный.

Многие родители сознательно пользуются тактиками, помогающими уберечь их детей от напряжения. Например, некоторые мамы и папы внушали своим отпрыскам, что им предстоит не встреча с чем-то очень важным, а, скорее, веселая ознакомительная прогулка. Другие же мотивировали своих детей обещаниями замутить после вступительных экзаменов нечто замечательное — например, посетить зоопарк или кафе. К подготовительным занятиям родители также пытались подходить без напряжения и в игровой форме, приобретая для детей тетрадки с заданиями на сообразительность.

Родителями учеников из элитных школ, как правило, являются белые воротнички с высшим образованием. Можно было бы предположить, что таким людям возможно без особых усилий растолковать, что хорошее образование дают в равной степени во всех школах Эстонии и что невозможно простым и эффективным способом ранжировать детей по их умственным способностям. Разве родителям не подвластно понимание этих истин, разве они не верят в это?

На основании результатов моего исследования можно сказать, что родители и вправду либо не знают этих истин, либо не согласны с этими утверждениями.

Родителям детей из элитных школ очень свойственно подчеркивать присущее школам для избранных углубленное изучение определенных дисциплин. Даже если родители соглашаются с тем, что большинство школ Эстонии предлагают довольно-таки хорошее образование, многие из них, тем не менее, убеждены в том, что в конкретной фокусной области — например, по точным наукам в Таллиннской реальной гимназии, — их детей будут натаскивать лучшие из лучших.

Во-вторых, львиная доля родителей подчеркивает, что помимо передачи знаний хорошая школа гарантирует также приобретение социальных навыков, умения управлять собой, критически мыслить, т.е., подытоживая, гарантирует приобретение общих компетенций.

Общие компетенции крайне тяжело измерить. На самом деле мы не в состоянии определить, насколько школы однородны или неоднородны по этому критерию.

Что касается составления рейтингов детей при поступлении в первый класс, то подчас установки родителей бывают весьма даже пугающими. Большинство за ”кастинг” и ”чарты”.

Часть родителей не в курсе, что ценность рейтингов дошкольников на основе их талантов сомнительна. Другие хоть и знают это, но продолжают верить, что распределение учебных мест по принципу интеллектуальной и материальной дееспособности — т.е. на основе не зависящих от детей факторов — социально оправдано.

Насколько заблаговременно родители выбирают школу для прохождения их детьми тестирования?

В большинстве случаев за год-полтора до похода в школу. В это время многие родители начинают подыскивать своим чадам школу для прохождения подготовительных занятий. Несмотря на то, что родители уже выбрали любимое учебное заведение, это не означает, что они не ходят на отборочные тесты в другие школы. Сдается, что многие родители исходят из принципа, что все яйца не стоит класть в одну корзину.

Какую информацию о школах родители собирают и перерабатывают?

На основе результатов исследований, проведенных как в Таллинне, так и в остальном мире, вырисовывается четкий рисунок — родители с более высоким социально-экономическим статусом при выборе учебного заведения опираются на ”горячую” информацию. Как правило, они не обращаются за ”холодной” и объективной информацией к чиновникам из официальных учреждений или к представителям школ. Многие родители подчеркивают, что имеющаяся ”холодная” информация — например, рейтинги успеваемости школ, — ничего не говорят о царящей в них атмосфере, ценностях педагогического коллектива и сконцентрированности на учащихся. При выборе школы определяющим фактором является сформировавшийся вокруг нее имидж — ее репутация, образ в СМИ.

К примеру, в Таллинне сказывается определенное влияние того обстоятельства, что в передаче ”Ракета 69” фигурируют именно ученики элитных школ. К тому же, на родителей оказывает влияние их собственный опыт, а также советы друзей и знакомых.

Желание родителей опираться на ”горячую” информацию как феномен очень даже объяснимо, но вызывает тревогу с общественной точки зрения. Использование ”горячей” информации является одной из причин, почему возможность выбора школы увеличивает расслоение в сфере образования. Именно в ”горячих” источниках информации — таких, как, например, социальные сети, — происходит бесконечное воспроизводство мифа об элитности той или иной школы, за счет чего страдают обычные учебные заведения. В борьбе за школьные места родители с более высоким социально-экономическим статусом одерживают верх именно потому, что они делятся стратегиями повышения успешности только со своими друзьями и знакомыми.

В элитные школы пытается попасть более половины детей в Таллинне. Почему же остальные не пытаются?

Одна часть родителей совершенно определенно считает тестирование дошкольников принципиально неправильным. В одном из исследований таковых насчитали почти 33%.

Очевидно, что существует также значимая часть тех родителей, которые либо уверены в качественности школы по месту жительства, либо для которых ее близость к их дому является одним из важнейших критериев. Таковых особенно много среди мам и пап с основным и средним образованием.

Часть семей избегает ”кастингов” в элитные школы в том числе и потому, что осознает невозможность реализации такого выбора. Непосильными могут оказаться как расходы на подготовительные занятия, так и расходы на дорогу до школы, находящейся вдали от дома.

Что руководители обычных школ должны делать для более эффективной раскрутки своих учебных заведений, чтобы достучаться до родителей?

Для начала стоило бы спросить, что они вообще в состоянии сделать, когда как в виртуальных, так и реальных соцсетях постоянно воспроизводится репутация элитных школ.

Как бы пессимистично это не звучало, но я считаю, что определенную часть родителей в принципе невозможно убедить в качественности обычных школ. Это родители, которых очаровывают такие показатели элитных школ, как их престижность, солидная история и подходящее общество.

К счастью, подобных охотников за элитарностью у нас меньшинство. Многие родители детей из элитных школ, тем не менее, разделяют такие ценности, которые могут развивать и другие учебные заведения. Например, это углубленное изучение каких-то предметов, дружеская атмосфера и сфокусированность на общих компетенциях.

Сдается, что и среди обычных школ наиболее популярны именно те, которые могут похвастаться развитием конкретного направления. Если школа довольна сама собой и своим развитием, то очевидно ей будет проще достучаться до родителей через различные каналы и формы сотрудничества.