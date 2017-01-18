Журналист Eesti Ekspress позвонил депутату Рийгикогу Мартину Репинскому с целью выяснить, почему его выбрали в совет национальной оперы "Эстония".

- Почему именно вас выбрали в совет ”Эстонии”?

- По поводу ”Эстонии” — лучше, чтобы вы послали мне вопросы на имэйл. Тогда я ответил бы вам письменно.

- Почему?

- Не понял.

- Почему вы хотите вопрос на имэйл? Это же такой простой вопрос.

- Ну, так было бы проще ответить. Было бы точно и верно.

- Тогда вопрос попроще: какие у вас раньше были связи с театром ”Эстония”?

- Действительно будет проще, если вы все это пошлете мне, и я тогда отвечу. Мне и ранее задавали такие вопросы. Тогда я мог бы изложить поточнее все данные, и сделать это корректно.

- Следующий вопрос такой, на который можно ответить сразу. Какая ваша любимая опера?

- Пошлите, пожалуйста, все по мэйлу — я отвечу вам на все вопросы.

- Вы не можете назвать свою любимую оперу?

- Я просто прошу, чтобы вы послали имэйл.

Спустя полтора часа Репинский посылает по электронной почте ответы: ”По закону, Рийгикогу должен выбрать из своих членов трех представителей в совет национальной оперы ”Эстония”.

Предложение назначить туда меня сделала Центристская фракция Рийгикогу.

Я постараюсь находиться в театре минимум раз в месяц, потому что много езжу по Эстонии, и у меня была и есть возможность посетить разные театры по всей стране. В Таллинне я больше всего посещал театр ”Эстония”, а также Эстонский драматический театр.

Последнее, что посмотрел в театре ”Эстония” — оперетта ”Сильва”.

3-4. (любимые оперы и балет). На эти вопросы трудно ответить, потому что все представления я не видел, и как у гражданина у меня — свое мнение, но в нынешней обстановке я, быть может, обидел бы какую-то труппу или представление, если их не назову”.

Предсетатель правительственной фракции центристов Керсти Сарапуу сказала о назначении Репинского, что ”у каждого человека должна быть возможность в чем-то участвовать, чтобы он мог выразить свое мнение и быть обо всем в курсе. Он же не идет туда оперным певцом, на самом деле, он идет туда в совет все же обсуждать, скорее, экономические вопросы”.

Председатель правительственной комиссии по культуре Ааду Муст (Центристская партия) сказал, что ”больше поэтов — хороших и разных: во фракции прозвучало личное желание человека, увлечение театром и наличие своих мыслей”.