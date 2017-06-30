Почему Ратас пригласил высоких гостей в русский ресторан Tchaikovsky?

После вчерашнего торжественного открытия председательства Эстонии в ЕС как наш премьер-министр Юри Ратас, так и высокопоставленные чиновники ЕС трапезничали в одном из лучших в Эстонии русских ресторанов Tchaikovsky. Почему же выбрали русский ресторан, а не какое-нибудь предлагающее эстонскую кухню шикарное заведение?

Советник по СМИ председательства Эстонии в Совете ЕС дала понять, что при выборе ресторана играли роль различные аспекты: "Мы хотели, чтобы мы могли показать гостям Старый город и предложить лучшую еду в приватной и уютной атмосфере", — сказала советник по СМИ Греэте Кемпель.

Кемпель отмечает, что определяющими факторами стали как шеф-повар ресторана Владислав Дьячук, который является финалистом престижного кулинарного конкурса Bocuse d’Or Europe 2009 года, так и то что Tchaikovsky входит в книгу признанных ресторанов Скандинавии "The White Guide".

Организаторам было важно также то, чтобы ресторан предлагал классическую европейскую кухню, используя для этого эстонское сырье."Tchaikovsky является лидером в культуре питания Эстонии, и нет сомнения, что это во всех отношениях достойное место для организации приватного ужина", — добавляет Кемпель.