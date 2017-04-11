Почему Ратас отправился в Петербург не на самолете, а на машине?

Если обычно руководители государств предпочитают воздушный транспорт, то, к примеру, Юри Ратас и его сопровождающие отправились в Санкт-Петербург на автомобилях.

Представитель отдела по связям с общественностью правительства сказал Delfi, что разработкой логистики премьер-министра во время его зарубежных поездок занимается бюро премьер-министра, протокольный отдел и охранная служба.

”В данном случае использование автомобилей оказалось самым быстрым, оперативным и гибким способном транспортировки”, — сказал он.

Расстояние от центра Таллинна до центра Петербурга составляет почти 370 км.

Напомним, что 8 апреля Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принял участие в мероприятиях в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии в Санкт-Петербурге, где он выступил с речью в церкви Святого Иоанна и возложил цветы к станции метро "Технологический институт".