Почему прогнозы погоды так часто врут? Приоткрываем завесу тайны

Прогноз погоды ”рождается” в суперкомпьютере. Внешне все смахивает на ферму для майнинга. Помещения, до отказа заполненные техникой с тысячами процессоров, которые денно и нощно решают уравнения движения атмосферы и несколько раз в сутки выдают прогноз погоды на неделю или две, пишет Maaleht.

Метеослужбы больших стран или объединенные метеослужбы выдают прогнозы для всей планеты. Несмотря на то, что недельные прогнозы выдаются с временным шагом в несколько часов, для получения более точного результата расчеты необходимо производить с шагом в несколько минут. Остается только представить, каких мощностей все это требует.

Метеослужбы более маленьких стран, в том числе Эстонии, проверяют соответствие глобальных цифр для своей зоны на ближайшие сутки. Более точный прогноз для ограниченной зоны высчитать не представляется возможным, поскольку на него оказывают влияние процессы извне.

Для того, чтобы рассчитать погоду на ближайшие дни, необходимо располагать данными о текущем положении дел. Эти данные поступают государственным метеослужбам через Всемирную метеорологическую организацию не позже чем через два часа после произведения замеров. Сегодня большинство информации поступает со спутников, однако крайне важны и наземные измерения. Опираясь только лишь на данные местного наблюдения, погоду спрогнозировать невозможно. Несмотря на то, что исключение такой небольшой страны, как Эстония, из мировых данных наблюдения, существенно не повлияло бы на местный прогноз, между странами существует договоренность об обязательстве по стабильной передаче метеоданных.

Центры прогнозов передают свой конечный продукт потребителю: авиации, мореходству и прессе. На этом этапе в работу включаются синоптики: специалисты метеослужбы, которые придают результатам расчетов понятную для конкретного потребителя форму.

Многие метеопорталы, транслирующие информацию конечному потребителю, уделяют недостаточное внимание указанию ссылок, в связи с чем зачастую бывает невозможно определить первоисточник прогноза. ”Текущая” погода на этих порталах, как правило, представляет собой либо анализ погоды (оценка модели на основании данных ближайших метеостанций и общего состояния атмосферы), либо сделанный несколько часов назад прогноз. Данные непосредственно измерений на метеостанциях Эстонии с шагом в один час доступны на странице Государственной метеослужбы.

Почему метеопорталы иногда лгут? Если публикуемые на них данные основываются на модели, а не на измерениях, то кратковременные отклонения возможны в связи с неточностями в прогнозе движения воздушных масс.

Довольно существенными порой могут оказаться и вызываемые микроклиматом отклонения. Так, в зимнее время года расхождение в температуре на пять градусов является совершенно нормальным в зависимости от того, где ты находишься: на пригорке или в низине.

Бывает также, что в результате обновления модели по стечению каких-либо обстоятельств происходит возникновение дефектных показателей и они остаются незамеченными. Естественно и небольшое, но систематическое расхождение моделей по части, к примеру, температуры или осадков, так как невообразимое многообразие метеосистемы с математической точки зрения можно рассматривать практически бесконечным количеством разных способов.