Почему на официальную страницу Керсти Кальюлайд не добавляются новые фото?

На официальной странице Керсти Кальюлайд уже больше, чем месяц не появляются новые фотографии. На домашней странице президента есть фотоальбомы как с визитов за границу, так и фотоотчеты того, чем она занимается в Эстонии, что дает хороший обзор деятельности президента.

Специалист по связям с общественностью президентской канцелярии Маттиас Таммет объяснил, что фотографии не появлялись на домашней странице из-за технических проблем. ”Фотографии, которые отражают деятельность президента до сих пор доходили до общественности с помощью пресс-релизов и Facebook. Мы занимаемся решением технических проблем и надеемся, что уже в течение следующей недели на сайте появятся недостающие фотографии”.