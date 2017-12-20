Почему министерство финансов заранее не сообщило о визите замминистра транспорта РФ в Таллинн?

Вчера и позавчера в Эстонии с визитом находился заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, о чем Министерство финансов Эстонии оповестило общественность задним числом, хотя обычно о подобного встречах сообщается заранее.

По словам пресс-секретаря министерства Михкеля Лойде, в данном случае произошла ошибка. ”Не могу сказать, как именно передавалась информация, но это ни в коем случае не было сделано намерено”, — заверил он.

Помимо встреч с чиновниками, Аристов встретился с министром экономики Кадри Симсон. По словам Лойде, их встреча продолжалась около получаса и была посвящена ”темам транспорта и логистики, относящимся к сфере общих интересов двух стран”. В обнародованном вчера вечером пресс-релизе отмечается, что одной из тем переговоров стала оптимизация железнодорожного сообщения между Таллинном и Санкт-Петербургом.