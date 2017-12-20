20.12.2017, 20:54

Почему министерство финансов заранее не сообщило о визите замминистра транспорта РФ в Таллинн?

 (45)
rus.delfi.ee
EST
RailBaltic
Foto: Karin Kaljuläte

Вчера и позавчера в Эстонии с визитом находился заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, о чем Министерство финансов Эстонии оповестило общественность задним числом, хотя обычно о подобного встречах сообщается заранее.

По словам пресс-секретаря министерства Михкеля Лойде, в данном случае произошла ошибка. ”Не могу сказать, как именно передавалась информация, но это ни в коем случае не было сделано намерено”, — заверил он.

Помимо встреч с чиновниками, Аристов встретился с министром экономики Кадри Симсон. По словам Лойде, их встреча продолжалась около получаса и была посвящена ”темам транспорта и логистики, относящимся к сфере общих интересов двух стран”. В обнародованном вчера вечером пресс-релизе отмечается, что одной из тем переговоров стала оптимизация железнодорожного сообщения между Таллинном и Санкт-Петербургом.

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
73 000€
Tallinn, Квартира
93 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
195 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
54 000€
Viimsi vald, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
119 400€
Tallinn, Квартира
145 900€
Tallinn, Квартира
399 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии