Почему именно здесь? В одном из эстонских центров отдыха за месяц произошло четыре несчастных случая

”Они были слишком легкие, так что ватрушка не доехала до конца….А сверху уже спускалась другая…Удар был таким сильным, что Кярт вылетела из нее в снег, а человек, который наехал на нас, и мой семилетний Каспар столкнулись головами”, — вспоминает женщина.

Прибывшие на место медики отвезли ребенка в Северо-Эстонскую региональную больницу, где выяснилось, что мальчик, несмотря на ужасное состояние, отделался лишь сильным сотрясением мозга.

Но и это еще не все. Так, перелом ключицы получил еще один ребенок, в которого врезался взрослый. Оглядываясь назад, его мать Лиана вспоминает, что все с самого начала выглядело небезопасно: ”Конечная часть трассы была опасной. Если ты оттуда достаточно быстро не уйдешь, то следующий в тебя врежется. Нет там и регулировщика, который по окончанию спуска помогал бы людям уходить с трассы. Сами тюбы довольно глубокие, так что выбраться оттуда быстро невозможно”.

Четвертое ЧП произошло в последнее воскресенье февраля и по тому же сценарию. Ребенок поехал, но разгона хватило лишь на три четверти пути и в него на более высокой скорости врезался взрослый. ”На горке мы с семьей были впервые и раньше я никогда не катался на тюбах. Передо мной спустилась шести-семилетняя девочка. Я посмотрел, что она уже доехала до середины и поехал. И только тогда я понял, что ребенок замедляется, и что я, черт подери, еду слишком быстро! Но я уже не мог ничего сделать и мы столкнулись”, — вспоминает Маргус.



По словам директора центра Калью Керстмик, в большинстве случаев виноваты сами посетители, которые не следуют правилам катания на тюбах. Например, нельзя ехать вдвоем, как это было в одном из описанных случаев.

Все пострадавшие семьи в один голос заверяют, что с правилами их никто не ознакомил. Керстмик объясняет это тем, что на устное ознакомление ушло бы много времени, и отмечает, что в письменном виде правила представлены в двух местах: на парковке и в помещении, где берутся в аренду лыжи и прочее снаряжение. У трассы для катания на тюбах таблички с правилами нет.

Что касается размеров ватрушек, то, по словам Керстмик, они производятся в одном размере, а дополнительные меры представляют собой резиновые коврики, установленные в самом конце спуска перед зоной торможения. Которые от наезда на остановившегося в середине трассы ребенка, конечно, не спасут.

Издание отмечает, что в других центрах отдыха, тем не менее, подобных инцидентов не бывает и дела с безопасностью обстоят куда лучше: там имеются специальные спуски для детей, тюбы представлены в нескольких размерах и вообще соблюдению правил уделяется больше внимания.

Примечательно, что согласно правилам центра Valgehobusemäe, ответственность за всевозможные травмы берет на себя клиент.

Специалист по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда сказала, что уровень поставщиков услуг разный и что безопасности не всегда уделяется необходимое количество внимания. Подробно прокомментировать упомянутые инциденты она не смогла, но отметила, что только лишь плакаты нельзя считать достаточным средством оповещения.