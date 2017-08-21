Почему число обращений к психиатрам растет и как справиться с депрессией?

По данным Эстонского Института развития здоровья, число обращений к психиатрам с 2000 года выросло примерно на 15 процентов. В чем причина такого роста, и как справиться с неврозами и депрессией, рассказал психиатр-психотерапевт таллиннского психотерапевтического центра Imago Arte Александр Рюмин.

В чем, на ваш взгляд, причина роста числа обращений в психиатрам?

Наверное, это связано с меняющимися условиями нашей жизни. Сейчас мы живем в достаточно стабильном обществе и биологические потребности людей удовлетворены. Становится актуальным удовлетворение психологических потребностей, а это определение себя: кто я, зачем здесь, и насколько успешен в этой жизни. Для устойчивого положения в жизни человека необходимы три точки опоры: работа — реализация в профессии, семья — общение с близкими, эмоциональная поддержка, атмосфера комфорта и благополучия. Третья точка — ”я” человека. С позицией познания своего ”я” не у всех, наверное, хватает времени.

С какими проблемами чаще всего обращаются психиатрам?

Если все психические расстройства условно разделить на две группы, и к первой отнести тяжелые психические заболевания, такие как: шизофрения, биполярное расстройство, депрессивные психозы, то количество больных за последние 50 лет не изменилось. А вот если рассмотреть заболевания второй группы, к которой относятся неврозы, депрессии, психосоматические заболевания, то количество обращений постоянно, год от года, растет.

В каком возрасте люди больше всего и меньше всего подвержены стрессу? С чем это связано?

Картина меняется, нет устойчивой позиции. В 90-х годах прошлого столетия, когда в обществе происходили социальные изменения и многие стали безработными, больше всего были подвержены стрессу люди в возрасте 45-50 лет. Сейчас же, последние лет семь, картина изменилась, и преобладающее количество пациентов — в возрасте от 25 до 35 лет.

С чем может быть связана такая разница?

Сейчас социум предъявляет большие требования к молодым людям. Именно на этот возраст ложится основная нагрузка. Люди много времени уделяют профессии и личной жизни, но забывают про ”я — личность” и из-за этого возникает стресс.

В чем отличия между психологом, психиатром и психотерапевтом?

Психолог — это специалист с высшим психологическим образованием, который занимается психологической диагностикой, оказывает помощь здоровым людям в кризисных ситуациях и занимается психокоррекционной работой. Психолог не ставит диагноз психического расстройства и не назначает лечение.

Психиатр — это врач, который имеет специальную подготовку по психиатрии. Он занимается диагностикой и лечением психических расстройств. Также он проводит экспертизу как психических расстройств, так и проверяет здоровых людей, определяя их психическое состояние. Лечит в основном медикаментами.

Психотерапевт — в основном психиатр, но он прошел дополнительную подготовку по психиатрии, владеет психотерапевтическими методами. По большей части использует вербальные методы лечения. Также может выписывать и медикаменты.

Когда человеку уже нужен не психолог, а психиатр?

Если человек отмечает симптомы подавленного настроения, расстройство сна, сниженную самооценку, повышенную утомляемость и самолечение не помогает в течении 2-3 недель, то речь идет о психическом заболевании и здесь уже нужен психиатр.

Как справиться с неврозами и депрессией?

Многое зависит от психологической грамотности человека и культуры отношения к себе. Если человек замечает первые проявления невротических расстройств, то я бы порекомендовал сделать паузу в своей работе. Это может быть короткий отдых, путешествие, спортивное соревнование. Также сюда относятся техники медитации и дыхательной гимнастики. Если на протяжении двух-трех недель симптомы не проходят, то нужно обратиться к психиатру.

Как быть, если заметил у близкого человека отклонение от нормы, а он отказывается провериться у специалиста?

Вначале нужно побеседовать с этим человеком, создать обстановку доверительного общения. Необходимо постараться убедить, что отклонения образовались не вследствие усталости и плохого настроения, а из-за расстройства, и здесь уже необходима консультация специалиста. Если разговор не поможет, то нужно скооперироваться со специалистом.