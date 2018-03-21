Побег нелегалов из Вьетнама в Польшу: стоимость, схема, участники

Путь вьетнамцев в Европу обходится им 12 000 — 15 000 долларов. Вьетнамцев, переправленных в Польшу, ждет эксплуатация, пишет Eesti Päevaleht.

Почти год назад, 28 марта 2017 года на берегах реки в приграничной зоне между Латвией и Россией состоялась тайная встреча. На российской стороне в ночи стояли четверо в масках. Они приятали еще 17 вьетнамцев — тайно протащили их через лес. На латвийской стороне на берегу их ждали двое мужчие из Эстонии: Александр Комаров и Махаил Павлов.

Вьетнамцев усадили в резиновую лодку и разом переправили через реку. Это — начало последнего этапа дорогого и опасного ”путешествия” длиною в 10 000 км. Путь, начавшийся во Вьетнаме, пролегавший через Россию, должен был кончиться уже через несколько часов, когда они достигли бы цели — Польши.

Вьетнамцы переправлены через реку — россияне растворились в темноте. Комаров и Павлов проводили нелегалов до машин, ждущих их поблизости. Там были готовы к старту 19-летний Вальтер Вахкель и 18-летний Эгерт Олль. В их задачи входило незамедлительно доставить вьетнамцев в Польшу. Молодые люди за предоставление этой нелегальной услуги должны были получить порядка 1 000 евро.

Но недалеко они уехали: тактическая группа погранохраны Латвии задержала и ”бизнесменов”, и нелегалов.

За группировкой наблюдали уже давно. По сути, перевозчики сами ”слили” всю информацию властям.

Главарь банды Комаров уже полгода назад связался с латвийским пограничником, отвечающим за движение патруля, и попытался за 5 000 евро приобрести гарантию: чтобы в нужное время в нужном месте не было бы ни одного пограничника — дабы перевозка вьетнамцев прошла бы без сучка, без задоринки. К несчастью Комарова, пограничник сотрудничал с властями Латвии и подыграл.

С уголовным делом описываемой группировки связаны и эстонские стражи порядка. Ляэнеской префектуре стало известно, что некий Игорь Волошин — родом из Пайде, ранее попадавшийся на краже — собрал группу мужчин, в чьи задачи входила транспортировка вьетнамцев в Польшу.

”Мы понимаем, что Волошин — часть какой-то группы, а не главный организатор, он заполняет собой промежуточное звено. В один момент наше расследование пересеклось с латышами, и выяснилось, что на их орбите интересов — Комаров, а на нашей — Волошин, но на самом деле это была одна и та же группа”, — поведал руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Ляэнеской префектуры Тармо Вярат.

Но не все идет как по маслу. Например, откаты назад бывают так в работе полиции, так и у самих торговцев людьми. Например, за несколько месяцев до этого случая посреди Латвии задержали машину, полную вьетнамцев; но ввиду ошибки в производстве не удалось доказать, что вьетнамцы прибыли незаконно через границу, и что группа Комарова помогла им в этом. Группировка несколько раз сталкивалась и с польскими стражами порядка, оттого на некоторое время ее члены залегли на дно.

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