Победителем ”Бескровной охоты” признан Ярек Йыэпера со снимком косули

Лучшей работой нынешнего конкурса фотографий природы ”Бескровная охота” признан снимок косули Ярека Йыэпера, сообщает RMK.

С ”охотничьими трофеями” лучших фотографов природы Эстонии можно познакомиться на выставке в атриуме Таллиннского офиса RMK до 14 ноября.

По словам главного организатора ”Бескровной охоты” Тийта Хунта, конкурс проводится уже в 20-й раз, и за это время техника стремительно усовершенствовалась, а знания участников о природе — углубились. ”Люди знают, кого фотографировать и где объект может находиться”, — говорит господин Хунт.

Вот как описывает победитель конкурса Ярек Йыэпера историю своего лучшего снимка: ”Солнце было уже высоко, я искал узоры в куче веток, покрытых полотном. Когда я обернулся, то увидел в молодом ельнике косулю, которая наблюдала за мной. Как только я понял камеру, терпение животного кончилось и косуля скрылась сквозь узор упавших с почек капель и подгоняющих нитей”.

Ярек Йыэпера получил переходящий приз конкурса — шапку викинга с рогами и подарок от Overall. Он также был победителем конкурса в 2002 и 2015 годах и оба раза с фотографией зайца.

XX ”Бескровная охота” проводилась с 19 по 21 мая в Пыльвамаа. В этом фотоконкурсе, организованном RMK и Overall, участвовали 39 фотографов и трофеем было назначенj животное нынешнего года — косуля.

Специальные призы получили Яак Липпмаа за снимок соснового долгоносика (приз от RMK) Индрек Илометс, за снимок серой цапли (приз от Looduse Omnibuss), Кайдо Хааген, за снимок зеленой лягушки (от журнала Eesti Loodus), Арго Аргель, за снимок чомги (от журнала Horisont), Урмас Тартес, за снимок двух самцов и самки косули (журнала Eesti Jahimees), Тыну Нооритс, за снимаок трех косуль (от Таллиннского зоопарка), Олави Хийемяэ, за фото серых цапель (от Ilm.ee), Ремо Сависаар за снимок бобра (от NOR-EST Wood As), Каарел Вахтрамяэ, за снимок козлика (от Jägermeistеr).

”Бескровная охота” почти ничем не отличается от настоящей охоты, только вместо ружей у охотников фотоаппараты, а карты памяти заменяют патроны. Ну, и трофеи — это, разумеется, многочисленные фотографии природы и животных. Цель ”Бескровной охоты” — рассказать о ландшафте региона и его обитателях посредством фотографий.

Первая ”Бескровная охота состоялась” в 1997 году в Вяэтса (Ярвамаа). За двадцать лет участники конкурса где только и за чем только не охотились на земле, на воде и даже под водой. ”Трофеем” года за это время становились бобр, кабан, глухарь, лось, олень, рысь, лесная куница, барсук, тетерев, выдра, вальдшнеп, косуля, ворон, енотовидная собака.

Экспозиция лучших фотографий с ”Бескровной охоты” открыта в атриуме Таллиннского офиса RMK (Тоомпуйэстеэ, 21) до 14 ноября.

Вход свободный, выставку можно посетить в рабочие дни с 9.00 до 18.00.