"По-воровски!" Егоров заявил, что Русаков провел рейдерский захват власти в ОЛПЭ

"Я считаю, что избрание Русакова на пост председателя юридически ничтожно. Об этом я написал заявление в высший партийный орган — совет — с просьбой рассмотреть нарушения. Но дальше пошли еще более грубые нарушения устава. Было объявлено о заседании правления, куда нас не пригласили, хотя по уставу при рассмотрении персональных дел обязаны. Более того, изначально сообщалось, что на заседании правления будет обсуждаться, подчеркиваю, только подготовка к очередному съезду. Но там подняли вопрос об исключении нас троих из партии, хотя в повестке об этом не говорилось, — рассказывает Егоров. — Хочу обратить внимание и на следующее: в правлении партии — 10 человек. Решения принимаются и считаются юридически законными, когда на собрании присутствуют больше половины членов правления, то есть минимум 6 человек. На заседании присутствовало 5 человек. По настоянию Русакова было проведено голосование. Три человека были за наше исключение, два против".

Тем не менее решение об исключении Егорова, Кручинина и Дроздова вступило в силу. Егоров считает, что это было сделано после того, как он написал заявление в совет. "Нам инкриминируют, что мы якобы дискредитировали имидж партии. Но в заявлении я указал на нарушение при избрании Русакова. И теперь он меня незаконно исключил тремя голосами", — говорит Егоров.

"Он действует по-воровски и 6 ноября опять провел заседание правления, а в ночь на 7-ое Русаков в Коммерческом регистре вывел меня из списка членов партии. Пользуясь этим, в нарушение Закона о некомерческих объединениях вывел меня и из членов правления, хотя в соответствии с законом это право только съезда партии. А вчера ночью вывел из регистра Кручинина и Дроздова. Повторюсь: по-воровски!" — говорит Егоров.

"Наше исключение полностью противоречит уставным нормам. Это рейдерский захват партии. Инициаторы всего — Русаков и поддерживающие его Алиса Блинцова и Дмитрий Сухорослов. У меня вопрос: как эти так называемые, в кавычках, правозащитники могут защищать национальные меньшинства, когда так поступают?" — спрашивает Егоров.