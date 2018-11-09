09.11.2018, 17:06

"По-воровски!" Егоров заявил, что Русаков провел рейдерский захват власти в ОЛПЭ

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
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Vasakpartei kongress
Vasakpartei kongressFoto: Raul Mee

Из Объединенной левой партии Эстонии исключили трех членов — Анатолия Егорова, Владимира Дроздова и Владимира Кручинина. Егоров уверен, что это было сделано незаконно под влиянием нового председателя Мстислава Русакова.

Егоров отмечает, что данное решение было принято на собрании во время его отсутствия. "В период с 30 октября по 2 ноября мы находились в Москве на Конгрессе соотечественников. При этом я заранее сообщил всем членам партии, что эти три дня не смогу принимать участие в работе партии. И 31 октября узнаю, что состоялось собрание, на котором Русакова избрали председателем", — рассказывает Егоров, который называет данное решение незаконным. Он добавляет, что при избрании Русакова было допущено несколько нарушений устава.

"Не была объявлена повестка дня. Об этом надо объявлять за семь дней. От голосования был отстранен бывший председатель ОЛПЭ Валев Калд, который по-прежнему член правления и имеет право голоса".

Егоров напоминает, что стоял у истоков создания партии, которая изначально называлась Объединенная народная партия Эстонии и была представлена в Рийгикогу.

По словам Анатолия Егорова, решение совета ОЛПЭ об исключении из партии его, а также еще двоих членов — Владимира Дроздова и Владимира Кручинина — незаконно, поскольку был грубо нарушен устав партии.

"Я считаю, что избрание Русакова на пост председателя юридически ничтожно. Об этом я написал заявление в высший партийный орган — совет — с просьбой рассмотреть нарушения. Но дальше пошли еще более грубые нарушения устава. Было объявлено о заседании правления, куда нас не пригласили, хотя по уставу при рассмотрении персональных дел обязаны. Более того, изначально сообщалось, что на заседании правления будет обсуждаться, подчеркиваю, только подготовка к очередному съезду. Но там подняли вопрос об исключении нас троих из партии, хотя в повестке об этом не говорилось, — рассказывает Егоров. — Хочу обратить внимание и на следующее: в правлении партии — 10 человек. Решения принимаются и считаются юридически законными, когда на собрании присутствуют больше половины членов правления, то есть минимум 6 человек. На заседании присутствовало 5 человек. По настоянию Русакова было проведено голосование. Три человека были за наше исключение, два против".

Тем не менее решение об исключении Егорова, Кручинина и Дроздова вступило в силу. Егоров считает, что это было сделано после того, как он написал заявление в совет. "Нам инкриминируют, что мы якобы дискредитировали имидж партии. Но в заявлении я указал на нарушение при избрании Русакова. И теперь он меня незаконно исключил тремя голосами", — говорит Егоров.

"Он действует по-воровски и 6 ноября опять провел заседание правления, а в ночь на 7-ое Русаков в Коммерческом регистре вывел меня из списка членов партии. Пользуясь этим, в нарушение Закона о некомерческих объединениях вывел меня и из членов правления, хотя в соответствии с законом это право только съезда партии. А вчера ночью вывел из регистра Кручинина и Дроздова. Повторюсь: по-воровски!" — говорит Егоров.

"Наше исключение полностью противоречит уставным нормам. Это рейдерский захват партии. Инициаторы всего — Русаков и поддерживающие его Алиса Блинцова и Дмитрий Сухорослов. У меня вопрос: как эти так называемые, в кавычках, правозащитники могут защищать национальные меньшинства, когда так поступают?" — спрашивает Егоров.

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