По техническим причинам в части контор PPA сейчас невозможно обновление ID-карт

По техническим причинам в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) сейчас невозможно обновление ID-карт. Как только проблема будет устранена, Департамент полиции и погранохраны обещает сразу же сообщить об этом.

"В Йыхви и Хаапсалу обновление карт работает, в других бюро обслуживания — еще нет, и поэтому просим для обновления карт в сейчас в бюро обслуживания не приходить. Центр развития инфотехнологии Министерства внутренних дел SMIT занимается этой проблемой, и мы сообщим дополнительную информацию при первой возможности", — добавила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

В районе 12 часов она сообщила, что обновление ID-карт налажено в Пылва, потом на Пинна в Таллинне, в Пярну, Рапла, Пайде, Хаапсалу, Йыхви, Нарвы, а затем и в бюро на Таммсааре в Таллинне.