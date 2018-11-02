По сравнению с сентябрем число новорожденных в Таллинне увеличилось на 92, а покойников — на 110

По сравнению с сентябрем число новорожденных увеличилось на 92, а число покойников — на 110.

За десять месяцев нынешнего года родились в Таллинне 4428 человек, а умерли — 4072, т.е. превышение рождаемости над смертностью составило 356 человек. В прошлом году это соотношение было на 8,3% в пользу новорожденных (5101 и 4710), в 2016 году рождений было больше почти на 16% ( 5259 и 4541).