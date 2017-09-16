По списку EKRE в Ласнамяэ баллотируется супружеская пара, бросившая четырех детей

Айри и Юри в 1998 году, когда они попросили город найти их четырем детям новых родителей.

Так как Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не знала о прошлом семьи, председатель округа призывает голосовать за других кандидатов в их списке, пишет Eesti Päevaleht.

На выборах в местные самоуправления, которые пройдут через месяц, одними из кандидатов в таллиннском районе Ласнамяэ являются Айри и Юри Харк. В июле 1998 года Айри Харк открыла первую свою выставку графики в Палдиски, а Õhtuleht опубликовал о молодой художнице статью. В ней говорилось, что Айри и ее спутник жизни Юри за пару недель до того обратились в отдел социального обеспечения с просьбой найти их детям другой дом, полноценных родителей. Они обосновали это своей неспособностью растить четырех детей.

”Я считала, что дети — это красивые вещи, которые сами по себе растут рядом с нами", — сказала Айри Харк газете, признав, что жизнь сложилась совсем иначе. В статье говорилось, что тогда двух младших детей передали попечительским семьям, а старшие стали жить с бабушкой.

В ноябре 2016 года Айри и Юри вступили в EKRE. Теперь они избираются в Таллиннское горсобрание. Как можно совместить прошлое пары и идеологию EKRE, уделяющую особое внимание семейным ценностям, многодетным семьям?

Звонок сразу прервался

С cамими кандидатами газете Eesti Päevaleht на эту тему поговорить не удалось. Как Айри, так и Юри сразу прервали телефонные разговоры, как только журналист представился и спросил, что их подвигло избираться в депутаты. Не получилось задать вопрос и о том, как складываются их отношения с детьми.

Кайрет Реммак-Грассманн, председатель Ида-Таллиннского округа EKRE, сказала, что для партии прошлое Харков — неожиданная новость. Она пояснила, что партийное отделение Ласнамяэ, принявшее новых членов, вероятно, не проверило их бэкграунд.

Вступая в партию, супружеская пара с разницей в возрасте более 20 лет, говорила о своем консервативном мировоззрении и воспитании четырех детей. Они подходили EKRE и были приняты в партию. Кайрет Реммак-Грассманн не спешит осуждать пару, так как ей также не удалось расспросить Харков о воспитании детей, так как пара на эту тему говорить отказалась.

Реммак-Грассманн узнала от знакомых Харков, что к решению отказаться от детей их привело сложное финансовое положение.

”Вроде как два года спустя чета от своего решения отказалась и дети росли с ними”, — сказала Реммак-Грассманн. Она подчеркнула, что это информация поступила от третьих лиц и проверить ее достоверность пока не удалось. Между тем, на то, что это может быть правдой, указывают фотографии на странице Айри Харк в социальной сети Facebook, на которых супруги запечатлены вместе с двумя младшими детьми.

Детей покидать нельзя

Так как правление партии пока не успело обсудить вопрос Харков, Реммак-Грассманн не хочет давать свои оценки от имени партии. Она отметила, что они лично не одобряет отказ от детей даже в том случае, ”если у семьи сгорел дом”.

”В какой бы тяжелой ситуации человек не оказался, покидать своих детей он не должен”, — говорит Реммак-Грассманн. Она подчеркивает, что для ребенка родительская забота — самое важное.

По ее словам, партия обсудит вопрос Харков после выборов. Партия ждет от супругов объяснений, но Реммак-Грассманн говорит, что сама она готова сделать предложение об их исключении.

Избирательные списки утверждены и изменить их уже нельзя, поэтому Реммак-Грассманн принимает тот факт, что у партии нет возможности что-то изменить.

”В нашем списке в Ласнамяэ — пара десятков человек. Все остальные отвечают требованиям партии, посвящают себя достижению ее целей. Поэтому советую выбирать из этих людей”, — говорит председатель округа.