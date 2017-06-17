По списку Центристской партии в Таллинне будет баллотироваться более 500 кандидатов

В центре культуры "Сальме" сегодня состоялось заседание уполномоченных Центристской партии, на котором были представлены цели и задачи партии на предстоящих выборах, а также знакомство со всеми кандидатами, которые будут баллотироваться по избирательному списку партии в Таллинне. Таких людей — свыше 500, говорится в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

Выступая перед собравшимися, председатель партии Юри Ратас отметил, что до выборов в органы местного самоуправления осталось 120 дней, поэтому вместо летнего отдыха необходимо работать, засучив рукава, ведь на кону стоит слишком много. "Наша задача состоит в том, чтобы лично встретиться с как можно большим числом избирателей и разъяснить им позиции Центристской партии по всем ключевым вопросам. Мы должны напомнить о том, что уже было сделано и что нам еще только предстоит сделать, а также выслушать пожелания самих людей", — объяснил Ратас.

И хотя Юри Ратас, как премьер-министр страны, на этот раз не будет баллотироваться на местных выборах, он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь партии в проведении кампании. "На прошлых выборах я начал свою предвыборную кампанию за 110 дней до дня проведения выборов. Я думаю, что мы должны и сейчас выбрать этот темп работы и начать активную деятельность сразу же после Иванова дня", — обратился Ратас с призывом к однопартийцам. В Таллинне по избирательному списку партии будет баллотироваться свыше полутысячи человек.

Кандидат на пост столичного градоначальника Таави Аас в своем выступлении отметил, что столичные избиратели доверяют центристам и это доверие необходимо сохранить. "Только от нас зависит, смогут ли горожане продолжить пользоваться бесплатным общественным транспортом или он канет в лету после выборов. От нас зависит, будут ли улицы нашего города безопасными для пешеходов, будет ли красивой и ухоженной прибрежная зона, будет ли реконструирован Горхолл и превратиться ли он в современный центр для проведения конференций международного уровня", — сказал Аас.

Политик добавил также, что оппозиционные партии в Таллинне выбрали путь разрушений, но все мы хорошо знаем, что ломать — не строить. "Все знают, что прежде чем что-то создать, необходимо приложить для этого массу усилий, знаний, времени и ресурсов. Все это есть у нас, а у наших конкурентов есть умения лишь для создания хаоса", — отметил Аас. Он отметил, что для него примером доя подражания всегда был градоначальник Яан Поска, который сумел за время своего нахождения у власти сплотить общество и добиться его расположения. "Сегодня против нас выступают силы, которые презирают Ласнамяэ и его жителей, которые недооценивают русскоязычных избирателей и пытаются внести раскол между русскими и эстонцами. Мы против такой политики, и мы сделаем все, чтобы их планы не осуществились и лицемерные представители политической элиты не смогли прийти к власти в Таллинне", — добавил Таави Аас.