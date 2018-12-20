По состоянию на декабрь миграционная квота в Эстонии исчерпана на три четверти

"Разделение квоты на две части означало бы, что в начале году будет одобрено меньше ходатайств о виде на жительство, но во втором полугодии была бы возможность снова подать ходатайство. Этим получили бы возможность подать ходатайство и те иностранцы, которые не успели сделать это в начале года. Когда квота устанавливается на весь год, число выдаваемых видов на жительство нельзя распределить по месяцам и может случиться, что квота будет исчерпана уже в феврале", — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

По исчерпании миграционной квоты у граждан третьих стран есть возможность работать в Эстонии кратковременно на основании визы. Иностранец, который зарегистрировал свою кратковременную работу, в течении 455 дней может работать в Эстонии до 365 дней и после этого ему следует выехать из Эстонии.

В 2018 году миграционная квота была исчерпана к марту, в течение года свою кратковременную работу в Эстонии зарегистрировала почти 21 000 иностранцев. В основном, это строители из Украины и России.

Миграционная квота не касается тех иностранцев, которые ходатайствуют о виде на жительство для учебы, а также граждан стран Европейского союза и членов их семей, а также граждан США и Японии. Миграционная квота не влияет также на иностранцев, которые приезжают в Эстонию в качестве ученых, преподавателей, заняты в сфере инфотехнологии или коммуникаций, либо приезжают на работу в стартапы либо являются крупными инвесторами. Также квота на касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.

В 2017 году миграционная квота была исчерпана к июню.