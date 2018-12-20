20.12.2018, 18:25

По состоянию на декабрь миграционная квота в Эстонии исчерпана на три четверти

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rus.delfi.ee
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PPA uue teenindussaali avamine
PPA uue teenindussaali avamineFoto: Veiko Vares

По состоянию на декабрь Департаментом полиции и погранохраны уже получена почти тысяча ходатайств о виде на жительства на работу или для предпринимательства, что составляет три четверти ото всей миграционной квоты на 2019 год. Когда миграционная квота будет исчерпана, иностранцам нельзя будет выдавать вид на жительство на этих основаниях, сообщает PPA.

Установленная правительством миграционная квота на 2019 год составляет 1315 человек. Миграционная квота регулирует число видов на жительство, которые выдаются иностранцам для работы, предпринимательства или на проживание в Эстонии на основании внешнего договора. По состоянию на третью неделю декабря Департаменту полиции и погранохраны уже подано 980 ходатайств о проживании в Эстонии на этих основаниях в 2019 году. По исчерпании квоты Департамент полиции и погранохраны выносит по находящимся в процессе рассмотрения ходатайствам отрицательные решения, а новые ходатайства приниматься не будут.

Для того, чтобы вид на жительство было бы возможным выдавать и во втором полугодии, Департамент полиции и погранохраны совместно с министерством внутренних дел сделал предложение разделить квоту на две части.

"Разделение квоты на две части означало бы, что в начале году будет одобрено меньше ходатайств о виде на жительство, но во втором полугодии была бы возможность снова подать ходатайство. Этим получили бы возможность подать ходатайство и те иностранцы, которые не успели сделать это в начале года. Когда квота устанавливается на весь год, число выдаваемых видов на жительство нельзя распределить по месяцам и может случиться, что квота будет исчерпана уже в феврале", — сказала советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк.

По исчерпании миграционной квоты у граждан третьих стран есть возможность работать в Эстонии кратковременно на основании визы. Иностранец, который зарегистрировал свою кратковременную работу, в течении 455 дней может работать в Эстонии до 365 дней и после этого ему следует выехать из Эстонии.

В 2018 году миграционная квота была исчерпана к марту, в течение года свою кратковременную работу в Эстонии зарегистрировала почти 21 000 иностранцев. В основном, это строители из Украины и России.

Миграционная квота не касается тех иностранцев, которые ходатайствуют о виде на жительство для учебы, а также граждан стран Европейского союза и членов их семей, а также граждан США и Японии. Миграционная квота не влияет также на иностранцев, которые приезжают в Эстонию в качестве ученых, преподавателей, заняты в сфере инфотехнологии или коммуникаций, либо приезжают на работу в стартапы либо являются крупными инвесторами. Также квота на касается людей, ходатайствующих о виде на жительство в Эстонии для переселения к члену семьи.

В 2017 году миграционная квота была исчерпана к июню.

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