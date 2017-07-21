По случаю юбилея Эстонской Республики сделано более 400 подарков

По случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики на домашней странице юбилейной программы ЭР100 (ev100.ee) жители Эстонии зарегистрировали более 400 подарков, сделанных друг другу и местным общинам. Подарки можно делать на протяжении всего периода празднования юбилея до февраля 2020 года, говорится в пресс-релизе.

”Жители Эстонии отнеслись к идее делать подарки с большим энтузиазмом. На сегодняшний день уже зарегистрировано 423 подарка и 221 мероприятие по всей Эстонии”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. ”Подарки — это возможность улучшить жизнь вокруг нас и оставить приятное воспоминание о юбилее. Подарок не должен быть большим или дорогим, а просто нести радость людям”, — добавил Рохумаа.

По словам Рохумаа, несмотря на то, что юбилейные мероприятия уже начались, еще совсем не поздно принять участие в программе. ”Подарки Эстонии можно дарить до февраля 2020 года. Инициаторам подарков советую зарегистрировать их на домашней странице ЭР100, чтобы к мероприятиям или другим начинаниям смогли присоединиться все желающие”, — отметил Рохумаа.

Ознакомиться с подарками к юбилею Эстонской Республики и зарегистрировать свои подарки можно на домашней странице юбилейной программы ЭР100 ev100.ee. Здесь же можно и присоединиться к уже осуществляемым проектам подарков.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.