По случаю юбилея ЭР 15 школ получат новые дворы

Завтра, 3 июня, в основной школе Пюхаярве состоится толока, на которой под руководством ландшафтных строителей и арбористов школьная семья построит у себя во дворе новый учебный класс, говорится в пресс-релизе проекта ЭР100.

Это станет одним из подарком Эстонской Республике в рамках начинания ”Детские дворы зовут детей двигаться и учиться” ("Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!").

Свой вклад в создание учебного класса в школе Пюхаярве внесли лакомки, которые приобрели шоколад Kalev с логотипом ”Эстонской Республике — 100”. Шоколадная фабрика Kalev поддерживает строительство учебного класса суммой в 5000 евро.

В рамках празднования ”Эстонской Республике — 100” обновленные школьные дворы получат присоединившиеся к первому этапу проекта 15 школ из разных уголков Эстонии. Запущенная уже год назад инциатива-подарок ”Детские дворы зовут детей двигаться и учиться” реализуется благодаря активному участию детей, нарисовавших школьные дворы своей мечты.

С помощью ландшафтных архитекторов их мечты воплотились в конкретные идеи, которые этой весной школы смогли реализовать вместе с местными самоуправлениями и общинами. Весь проект поддерживает Bauhof Aiaparadiis, который бесплатно предлагает всем школам необходимые средства на тысячи евро и консультации.

По словам руководителя проекта Сийри Треуфельд, школа в Пюхаярве не является первой ласточкой, и уже в начале мая ученики Таллиннской немецкой гимназии вместе с учителями и родителями смастерили во дворе модули для растений и сделали первые посадки. В конце мая учащиеся первого и второго классов Вастселийноской гимназии вместе с родителями построили гостиницу для насекомых и нарисовали на камнях животных. Ученики старших классов продолжат на следующей неделе строительство ящиков для грядок и благоустройство класса для работы на свежем воздухе.

Обновление школьных дворов пройдет на протяжении всего лета. Например, в основной школе Альбу планируют построить сад пяти чувств, где под руководством школьного садовника дети могут лучше узнать растительный мир. Также будет построена учебная тропа, на которой в учебных целях будут отмечены различные деревья и кусты.

Обновление школьных дворов продолжится на протяжении всего лета. Основная школа Тильси мастерит ящики для грядок и желает получить новое снаряжение для турников. Кохилаская гимназия собирается выращивать растения и сажает дубы. В августе здесь планируют установить столы для игры в пинг-понг.

В Юриской гимназии кроме строительства ящиков для грядок планируют также поэкспериментировать с вертикальным озеленением, построить во дворе школьную открытую кухню, где позже можно будет использовать для приготовления еды посаженные детьми растения. Также планируют игры на асфальте. Вертикальное озеленение планирует сделать и Кяруская основная школа, где в настоящий момент для этого достаточно много места, а также Кяйнаская школа, где кроме этого планируют сделать уголок для игр.

В школе Сууре-Яани к практическим действиям перейдут в августе, когда из различных материалов будут построены дорожки, турники и ящики для грядок. В пярнуской основной школе Ряама за школьным зданием в яблочном саду для учеников будет создана зона для учебы и отдыха, а в будущем здесь появится сцена и танцевальная площадка.

В гимназии Эльва также планируют разрисовать асфальт, чтобы можно было играть в подвижные игры, а также сделать вертикальное озеленение. Также планируется подготовить во вдоре место для различных игр, например, для настольного тенниса. Основная школа Меривялья подготавливает учащимся учебный уголок, мастерит ящики для растений. Кярлаская оновная школа сейчас занимается проектированием наружного класса, к строительству приступят в июле-августе с привлечением общественности.

Для празднования сотого дня рождения Эстонской Республики НКО ”Зеленые школьные дворы Эстонии” (MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovid) предлагает детям более игровые и подвижные возможности, создавая разнообразную дворовую среду, в которой детям хотелось бы проводить время.

В проекте участвуют следующие школы: основная школа Альбу, гимназия Эльва, гимназия Юри, гимназия Кохила, гимназия Кяйна, основная школа Кярла, основная школа Кяру, основная школа Лустивере, школа Меривялья, пярнуская основная школа Ряама, основная школа Пюхаярве, школа Сууре-Яани, таллиннская немецкая гимназия, основная школа Тильси и гимназия Вастселийна.

Проект поддерживают: Госканцелярия, KÜSK, Bauhof Aiaparadiis и Хлебная промышленность Эстонии. Строительство наружного учебного класса в школе Пюхаярве поддерживает шоколадная фабрика Kalev.