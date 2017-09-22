По случаю Дня сопротивления под Крестом Свободы выступит известный расист

Сегодня в Таллинне у подножья Креста Свободы в 19 часов состоится собрание с речами по случаю Дня сопротивления. На нем выступят министр юстиции Урмас Рейнсалу и исключенный из Свободной партии за расистские высказывания Георг Кирсберг.

Кирсберг идет на местные выборы в списках EKRE. Он обещает, например, лишить неграждан избирательного права, отобрать гражданство у недружественных Эстонии, по его мнению, русских, например, у Яны Тоом, а также выслать их из страны, подчистую искоренить ислам, закрыть все мечети, медресе и прочую исламскую инфраструктуру.

Также он обещает ввести преподавание на уроках истории в школе компетентную трактовку Третьего рейха, декриминализировать отрицание холокоста и криминализировать отрицание преступлений коммунизма.

Как он попал на официальное выступление, организованное госканцелярией, и как ему дозволили держать речь рядом с представителем правительства?

По словам советника госканцелярии по символике Герта Уйбоаэда, официально День сопротивления празднуется в Эстонии в десятый раз. С организацией и поддержкой памятной даты связаны несколько учреждений: НКО Музей Константина Пятса, приходы Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии, таллиннская 21-ая школа, Союз корпораций Эстонии, Рийгикогу и госканцелярия. Роль последней — координировать несколько мероприятий в этот день.

”Под предводительством Союза корпораций Эстонии состоится вечернее собрание с докладами у подножья Креста Свободы, на котором с речами выступят представители государства и корпораций. Материнская организация студенческих корпораций ежегодно самостоятельно выбирает из членов организаций представителя, которой произносит речь от имени союза”, — объяснил Уйбоаэд.

”Академические студенческие корпорации в Эстонии аполитичны, как и объединяющий их Союз корпораций Эстонии. Это распространяется и на сегодняшнее собрание. Связанное с государственными памятными датами — выше повседневной политики, и ждем этого же и от ведущих Дня сопротивления”, — добавил Уйбоаэд.