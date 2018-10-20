По случаю Дня родственных народов Индрек Саар поприветствовал своих коллег из Финляндии и Венгрии

В послании министру культуры Финляндии Сампо Терхо и министру культуры Венгрии Проф. др. Миклосу Каслеру министр культуры Индрек Саар подчеркнул, что День родственных народов — это один из самых знаковых символов сотрудничества между финно-угорскими народами, который подчеркивает языковую и культурную близость трех государств, а также важность сотрудничества на государственном уровне.

"В юбилейный год Эстонской Республики я особенно рад выделить важность движения родственных народов как наш единый языковой и культурный фундамент, наши корни", — заявил министр Саар в своем обращении. "Также в этом году мы отмечаем и всеевропейский год культурного наследия, что, в свою очередь, дает нам хорошую возможность чествовать культуру финно-угорских народов как часть богатого и многообразного европейского культурного наследия, а также важность и ценность малых народов в мире в целом."