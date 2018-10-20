По случаю Дня родственных народов Индрек Саар поприветствовал своих коллег из Финляндии и Венгрии

Сегодня, 20 октября, отмечается День родственных народов, который чествует культуры и языки финно-угорских народов, а по всей Эстонии проходит множество культурных мероприятий, посвященных родственным народам. Министр культуры Индрек Саар поздравил по случаю Дня родственных народов своих финских и венгерских коллег и пожелал непреходящего вдохновения в развитии культурного сотрудничества между тремя странами.
В послании министру культуры Финляндии Сампо Терхо и министру культуры Венгрии Проф. др. Миклосу Каслеру министр культуры Индрек Саар подчеркнул, что День родственных народов — это один из самых знаковых символов сотрудничества между финно-угорскими народами, который подчеркивает языковую и культурную близость трех государств, а также важность сотрудничества на государственном уровне.
"В юбилейный год Эстонской Республики я особенно рад выделить важность движения родственных народов как наш единый языковой и культурный фундамент, наши корни", — заявил министр Саар в своем обращении. "Также в этом году мы отмечаем и всеевропейский год культурного наследия, что, в свою очередь, дает нам хорошую возможность чествовать культуру финно-угорских народов как часть богатого и многообразного европейского культурного наследия, а также важность и ценность малых народов в мире в целом."
Главные концерты Дней родственных народов пройдут 20 октября в Таллинне, в творческом городке Теллискиви на Свободной сцене, а также завтра, 21 октября в Тарту, в Эстонском национальном музее (ЭНМ).
В четверг, 25 октября, в ЭНМ пройдет международная конференция Дней родственных народов "100 лет самобытности финно-угорских народов", а в пятницу, 26 октября, в Вярска будет проведена промежуточная конференция всемирного конгресса финно-угорских народов.
Со всей программой Дней родственных народов можно ознакомиться на сайте НДО Fenno-Ugria Asutuse и на странице Fenno-Ugria в Facebook.
Традиция празднования Дней родственных народов началась в 1931 году и была возобновлена в 1988 году. Начиная с 2011 года приходящийся на третью субботу октября День родственных народов является государственным праздником Эстонии.