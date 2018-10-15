По следам трагедии в Какумяэ: плачевная ситуация с газовой безопасностью в Эстонии привела к гибели двоих детей

”То, что вчера произошло, не вписывается ни в какие шаблоны, — удивляется представитель департамента технадзора. — Согласно шаблону, это должны быть старые дома, в которых люди поменяли газовое оборудование, произвели незаконные ремонтные работы и не подсоединили дымоход. Вчера все было наоборот: газовое устройство находилось в отдельном, специально предназначенном для этого помещении. Здание было построено в 2009 году. Все должно было быть в порядке”.

Плачевная ситуация с газовой безопасностью в Эстонии — не новость. Министр внутренних дел Андрес Анвельт как в апреле, так и сентябре этого года направил Министерству экономики и коммуникации письмо с предупреждением о постоянном ухудшении ситуации.