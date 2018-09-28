28.09.2018, 14:11

По следам министров: Свет с полицией отправился патрулировать столичные парки


rus.delfi.ee
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По следам министров: Свет с полицией отправился патрулировать столичные парки
Pressifoto

Управа района Кесклинн совместно со специалистами Департамента полиции и погранохраны начала осмотр парков района, чтобы оценить их безопасность.

”Наша цель заключается в том, чтобы выяснить, что нужно поменять в парках, чтобы люди чувствовали себя в них более безопасно, и как сделать так, чтобы общественное пространство меньше мотивировало совершать противозаконные действия, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы начали осмотр с Мусумяги, парка Канути и зеленой зоны бастиона Скооне. На следующей неделе мы осмотрим парк Башенной площади, Тоомпарк, а затем и другие парки в Кесклинне”.

К обходу кроме полиции были подключены президент Эстонского союза архитекторов Катрин Коов, архитектор Виллем Томисте и представитель охранной фирмы, ранее патрулировавшей парки района, вместе с которыми были осмотрены озеленение, освещение и инвентарь парков.

”Предложений было много. Все участники обхода сошлись во мнении, что в парках могли бы проходить мероприятия для молодежи. Кроме этого, парки нужно сделать привлекательными и для тех горожан, которые их не посещают, так как если парк популярен среди людей, то там возникает меньше проблем, связанных с безопасностью. Важным является и взаимодействие парков друг с другом и большими центрами, такими как Старый город, квартал Ротерманни и район порта. При этом стоит отметить, что сейчас еще рано делать далеко идущие выводы, так как весь процесс находится в начальной стадии”, — отметил Свет.

По словам Света, если мы хотим снизить молодежную преступность, то мы, прежде всего, должны заниматься превентивной работой.

”Важную роль здесь играют службы защиты детей, молодёжные и социальные работники, а также школа и семья. Конечно же, полиция должна также концентрироваться на предотвращении преступлений, но и городское пространство нужно сделать более безопасным. Надеемся, что в результате данной инициативы у нас появится четкий план действий, чтобы шаг за шагом изменить ситуацию в лучшую сторону”, — отметил Свет.

В конце августа власти начали борьбу с молодежными группировками, в том числе и в саду Канути. 28 августа вечером парк Канути патрулировали премьер-министр Ратас, министр внутренних дел Андрес Анвельт и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Ранее сад Канути был местом сбора молодежных компаний — распивали алкоголь, курили, устраивали разборки и пускали в ход кулаки, но вмешались городские власти и полиция.

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