По следам министров: Свет с полицией отправился патрулировать столичные парки

”Наша цель заключается в том, чтобы выяснить, что нужно поменять в парках, чтобы люди чувствовали себя в них более безопасно, и как сделать так, чтобы общественное пространство меньше мотивировало совершать противозаконные действия, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы начали осмотр с Мусумяги, парка Канути и зеленой зоны бастиона Скооне. На следующей неделе мы осмотрим парк Башенной площади, Тоомпарк, а затем и другие парки в Кесклинне”.

К обходу кроме полиции были подключены президент Эстонского союза архитекторов Катрин Коов, архитектор Виллем Томисте и представитель охранной фирмы, ранее патрулировавшей парки района, вместе с которыми были осмотрены озеленение, освещение и инвентарь парков.

”Предложений было много. Все участники обхода сошлись во мнении, что в парках могли бы проходить мероприятия для молодежи. Кроме этого, парки нужно сделать привлекательными и для тех горожан, которые их не посещают, так как если парк популярен среди людей, то там возникает меньше проблем, связанных с безопасностью. Важным является и взаимодействие парков друг с другом и большими центрами, такими как Старый город, квартал Ротерманни и район порта. При этом стоит отметить, что сейчас еще рано делать далеко идущие выводы, так как весь процесс находится в начальной стадии”, — отметил Свет.

По словам Света, если мы хотим снизить молодежную преступность, то мы, прежде всего, должны заниматься превентивной работой.