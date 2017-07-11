По пятницам и воскресеньям на линии Виртсу-Куйвасту будет ходить три парома

Компания TS Laevad организует в июле и августе по пятницам и воскресеньям дополнительные рейсы на линии Виртсу-Куйвасту, что означает выход третьего парома на маршрут, сообщает rus.err.ee.

С 14 июля до 13 августа по пятницам прибавится четыре дополнительных рейса из Виртсу и три рейса из Куйвасту, а по воскресеньям — четыре рейса из Куйвасту и три из Виртсу.

Дополнительные рейсы по пятницам — в 14:20, 16:45, 18:30, 19:35 из Виртсу и в 16:00, 17:50, 19:00 из Куйвасту. По воскресеньям — в 12:30, 14:20, 16:10, 17:55 из Куйвасту и в 13:10, 14:55, 16:45 из Виртсу.

Предварительная продажа билетов на эти рейсы открыта в электронной среде Praamid.ee.