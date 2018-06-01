01.06.2018, 19:40

По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

 (17)
rus.delfi.ee
EST 10
Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meest
2017. aasta sügisel tappis politseinik Vabaduse väljakul mehe, kes teda noaga ründasFoto: Andres Putting

В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.

Сообщение о данном происшествии в Центр тревоги поступило в 20:45. Звонивший сообщил, что по площади Вабадузе с ножом в руках ходит мужчина. По словам звонившего, поведение у мужчины было странным: он становился на колени, кричал и показывал прохожим нож. Потом в Центр тревоги стали поступать и другие звонки о данном мужчине.

В 20:49 полицейские остановили автобус рядом с остановкой Веэрени. Мужчину с ножом задержали прямо в автобусе. Его доставили в полицейский участок. Сообщается, что мужчина был трезв.

По данному происшествию было начато уголовное расследование. По решению суда мужчина взят под стражу.

В октябре 2017 года на площади Вабадузе полиция открыла стрельбу по размахивавшему ножами мужчине. Тогда полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину, который угрожал ножами в центре Таллинна.

Отреагировавшие на вызов сотрудники правопорядка приказали мужчине положить нож на землю, но он несколько раз проигнорировал это требование. После это был сделан предупреждающий выстрел в воздух, который мужчина также проигнорировал.

Затем мужчина начал приближаться с ножами в руках к полицейским, после чего они были вынуждены остановить его, используя служебное оружие.

Мужчина получил тяжкие повреждения и его доставили в больницу, где он скончался.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

01.06.2018
В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Таллинне полчища гусениц атакуют деревья. В паутине не только растения!

01.06.2018
Деревья в Таллинне, а именно на границе Ласнамяэ и Пирита, атаковали полчища гусениц! Причем паутиной, в которой размножаются гусеницы, окутаны не только растения, но и, например, скамейки в парке.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682005
150,30 €
90,18 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Почти 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными из-за технической ошибки

01.06.2018
МВД России впервые официально объяснило, из-за чего почти полтора миллионов паспортов россиян стали недействительными, сообщает ”Коммерсантъ”. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет Дождь. В консульском отделе Посольства РФ в Эстонии пояснили Delfi, что эта проблема не касается паспортов граждан РФ, проживающих в Эстонии.
Подробнее

Из зоопарка в Германии сбежали хищники: львы, тигры, ягуар и медведь

01.06.2018
Из зоопарка в национальном парке Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в пятницу, 1 июня, сбежали два льва, ягуар, два тигра и медведь. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь районной администрации в Битбурге.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СТУДИЯ DELFI | Пора помочь и подросткам! Евгений Осиновский предлагает запустить Молодежный капитал

01.06.2018
В Международный день защиты детей мы решили сделать обзор мер, предпринятых в Эстонии в целях защиты семей и подрастающих поколений. О том, что уже сделано и что еще только предстоит сделать, мы побеседовали с главой Социал-демократической партии, депутатом Рийгикогу и отцом двоих детей Евгением Осиновским.
Подробнее