По площади Вабадузе с ножом в руках разгуливал мужчина: кричал, становился на колени

В понедельник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне по площади Вабадузе ходит с ножом мужчина, кричит и ведет себя странно. Следом поступило сообщение о том, что этот мужчина сел в автобус. На эти вызовы полиция отреагировала оперативно: мужчину задержали прямо в автобусе. По решению суда мужчину взяли под стражу.

Сообщение о данном происшествии в Центр тревоги поступило в 20:45. Звонивший сообщил, что по площади Вабадузе с ножом в руках ходит мужчина. По словам звонившего, поведение у мужчины было странным: он становился на колени, кричал и показывал прохожим нож. Потом в Центр тревоги стали поступать и другие звонки о данном мужчине.

В 20:49 полицейские остановили автобус рядом с остановкой Веэрени. Мужчину с ножом задержали прямо в автобусе. Его доставили в полицейский участок. Сообщается, что мужчина был трезв.

По данному происшествию было начато уголовное расследование. По решению суда мужчина взят под стражу.

В октябре 2017 года на площади Вабадузе полиция открыла стрельбу по размахивавшему ножами мужчине. Тогда полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить мужчину, который угрожал ножами в центре Таллинна.

Отреагировавшие на вызов сотрудники правопорядка приказали мужчине положить нож на землю, но он несколько раз проигнорировал это требование. После это был сделан предупреждающий выстрел в воздух, который мужчина также проигнорировал.