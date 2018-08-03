03.08.2018, 07:00

"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

 (56)
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 16
"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму
Illustratsioon: Ilmar Trull

Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

Четыре года назад Татьяна с мужем переехали в 200-метровый дом недалеко от Талллинна. Татьяна назвала новое жилье домашним офисом и принялась ремонтировать его за счет средств фирмы. В качестве зарплаты выплачивал себе в среднем около 400 евро в месяц.

Само по себе наличие домашнего офиса не запрещено, однако важно уметь обосновать Налогово-таможенному департаменту необходимость списания расходов.

Так фирма попала в орбиту внимания налоговой. Департамент проверил отчетность за два года и выявил расхождения при расчете налога с оборота и подоходного налога. В октябре 2016 году фирме Татьяны было предъявлено требование об оплате более 37 000 евро.

Налоговики установили, что на благо своего дома Татьяна в течение двух лет потратила около 90 000 евро, с которых государство возвращало ей налог с оборота.

Через месяц после того, как департамент заинтересовался Татьяной, она заключила со свой фирмой договор, устанавливающий порядок пользования домашним офисом и арендную плату в размере 4000 евро в год. Когда чиновники указали, что договор был заключен уже после того, как деньги были потрачены на ремонт, женщина сказала, что до это имелось устное соглашение.

Как бы то ни было, львиную долю этих средств департамент классифицировал как выплаченные в неденежных средствах дивиденды, поэтому теперь надо заплатить подоходный налог. На самом деле департамент даже пошел женщине навстречу, поскольку если эти суммы рассматривались бы как зарплата, то налогов пришлось платить еще больше.

Татьяна обратилась в суд. По ее заверению, фирма действует на 126 метрах ее дома. Женщина предоставила суду и подробные расчеты по использованию помещений по часам и рабочим дням. Побывав в доме, однако, чиновники выяснили, что кабинет в действительности обустроен как детская, помещение для офисного инвентаря (то есть гараж) еще даже не готов, а холл (помещение для совещаний) в реальности представляет из себя обычную жилую комнату с открытой кухней.

Татьяна заявила на это, что во время осмотра происходила перестановка и еще не все было сделано согласно плану. Через четыре месяца налоговая провела еще одну проверку и не выявила изменений.

ТОП

Татьяна проиграла департаменту как в административном, так и окружном суде.

На сегодняшний момент долг по налогам фирмы составляет около 50 000 евро и в отношении самого предприятия начат процесс ликвидации. Примечательно, что муж Татьяны сразу же основал новую фирму: с похожим названием, тем же адресом и видом деятельности.

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