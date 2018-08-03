"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

Четыре года назад Татьяна с мужем переехали в 200-метровый дом недалеко от Талллинна. Татьяна назвала новое жилье домашним офисом и принялась ремонтировать его за счет средств фирмы. В качестве зарплаты выплачивал себе в среднем около 400 евро в месяц.

Само по себе наличие домашнего офиса не запрещено, однако важно уметь обосновать Налогово-таможенному департаменту необходимость списания расходов.

Так фирма попала в орбиту внимания налоговой. Департамент проверил отчетность за два года и выявил расхождения при расчете налога с оборота и подоходного налога. В октябре 2016 году фирме Татьяны было предъявлено требование об оплате более 37 000 евро.

Налоговики установили, что на благо своего дома Татьяна в течение двух лет потратила около 90 000 евро, с которых государство возвращало ей налог с оборота.

Через месяц после того, как департамент заинтересовался Татьяной, она заключила со свой фирмой договор, устанавливающий порядок пользования домашним офисом и арендную плату в размере 4000 евро в год. Когда чиновники указали, что договор был заключен уже после того, как деньги были потрачены на ремонт, женщина сказала, что до это имелось устное соглашение.