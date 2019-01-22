По Кадриоргу будет курсировать самоуправляемый электробус

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Foto: Taavi Sepp

Сегодня в Регистре госпоставок были опубликованы условия тендера "Аренда самоуправляемого минибуса в рамках проекта "SOHJOA Baltic" на срок до двенадцати месяцев". Пока этим проектом намечается с 1 апреля пустить самоуправляемый минибус в Кадриорге — от начала улицы Вейценберга до художественного музея "КУМУ", сообщает Raepress.