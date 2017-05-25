По делу Арво Сарапуу подозрение предъявлено еще двоим мужчинам — кто они?

Вместе с Арво Сарапуу прокуратура предъявила подозрение Кайдо Лаанъярву и Марго Томингасу, которые очень близко связаны с Сарапуу.

Лаанъярв — бывший подчиненный Сарапуу в Таллиннской горуправе, а Томингас — зять Сарапуу.

Если Сарапуу вменяют в вину нарушение ограничения на осуществление действий в особо крупном размере, то Лаанъярва и Томинга подозревают в содействии этому.

В 2014 году о мужчинах писала Ärileht. Лаанъярв — владелец нашумевшей Baltic Waste Management, а до этого он был руководителем сектора вывоза отходов Таллиннского департамента окружающей среды, то есть подчиненным Сарапуу. Поэтому другие работающие в мусорном бизнесе предприниматели и начали подозревать, что Сарапуу пытается при помощи и покровительстве своего бывшего коллеги подключиться к денежной мусорной сфере столицы.

В начале 2000-х годов Лаанъярв работал вместе с зятем Сарапуу Томингасом в Таллиннском департаменте устойчивого развития и планирования.

Сарапуу утверждал в 2014 году, что знает Лаанъярва, но отрицал связь с BWM. "Я видел Лаанъярва и, разумеется, знаю всех людей в мире автобусного транспорта Эстонии", — сказал он.

На Томингасе висит и другое уголовное дело. А именно, прокуратура обвиняет входящего в правление и нескольких других предприятий концерна ATKO Grupp Томингаса в даче взятки в крупном размере работавшему в 2011-2013 годах специалистом протокольной службы Генерального штаба Кристьяну Варику.

Согласно обвинению, Варик якобы получил от Томингаса в качестве взятки имущество стоимостью более 50 000 евро. Сам Варик заказал у дочерних фирм ATKO Grupp транспортную услугу для мероприятий Сил обороны более чем за 180 000 евро. В апреле Äripäev писала, что тяжба движется в сторону соглашения.

Томингаса в 2001 году также обвиняли в склонении результатов конкурса автобусной линии Ыйсмяэ в желательную для него сторону.

Согласно подозрению госпрокуратуры, Сарапуу договорился с приближенным к нему входящим в круг владельцев ATKO Grupp Марго Томингасом, что ATKO Grupp AS и ее дочерние предприятия примут участие в объявленных Таллиннским департаментом окружающей среды конкурсах госпоставки услуги вывоза отходов через теневое объединение. Для этого через Кайдо Лаанъярва основали OÜ Baltic Waste Management (BWM), которая при организации экономической деятельности подчиняется непосредственно Марго Томингасу, который в свою очередь подчиняется непосредственно совету ATKO Grupp.

Государственный прокурор Лаура Фельдманис сказала на пресс-конференции, что прокуратура не обнародовала информацию раньше, так как это могло бы помешать сбору необходимых доказательства. ”Уголовное дело было возбуждено еще 1 марта на основании собранной КаПо информации, еще до того, как тему стала освещать пресса. Авро Сарапуу был задержан за нарушение ограничения на действия в особо крупных размерах. Согласно подозрениям, он скрывал свою связь с Baltic Waste Management и одновременно участвовал в качестве вице-мэра в принятии решений, связанных с фирмой”, — сказала она и отметила, что связь с уголовным делом Эдгара Сависаара отсутствует.

”Подозреваемые задержаны максимум на двое суток. Договора на вывоз мусора, заключенные с Baltic Waste Managementiga, уголовное дело автоматически не аннулирует”, — сказала она.

Фельдманис подтвердила, что финансирование происходило через ATKO Grupp, однако точную схему раскрывать не стала. Также невозможно пока обнародовать, производилась ли для сбора доказательств прослушка.

”Сарапуу напрямую преступной прибыли не получал, но оказывал влияние на принимаемые в отношении BWM решения. Супруга Сарапуу к данному делу никакого отношения не имеет”, — отметила прокурор и добавила, не прокуратура не считает необходимым заключение Сарапуу под стражу.