”По-человечески можно понять, но…” Эстонская однополая пара прошла все все судебные инстанции, но все тщетно

”Я и моя супруга знаем, что мы женаты. Брак для нас — очень личная и очень важная часть нашей жизни. Ни один незнакомый человек не может нам сказать, что мы не супруги”, — поделилась Кристийна. И именно это было прописано во вступившем в силу решении окружного суда.

Решающим фактором стало место жительства Кристийны. А именно: окружной суд счел, что эстонка при заключении брака в Америке не была жительницей США, а по-прежнему — Эстонии. Оттого суду и пришлось рассматривать их брак с точки зрения эстонских законов. Покуда в Эстонии не дозволен брак двух однополых людей, суду ничего не осталось, как назвать их замужество в Эстонии недействительным. Таким образом, по заверению суда, Департамент полиции и погранохраны поступил верно, отказав в выдаче вида на жительство на основании брака.

В случае, если бы Кристийна на момент заключения брака проживала в США, Эстония должна была бы признать их брак и выдать Саре вид на жительство. В судебной практике имеются примеры, когда Эстония признавала однополые браки, заключенные в других государствах. Например, журналисту Атсу Йоористу удалось через суд добиться, чтобы брак, заключенный в Швеции между ним и его супругом, внесли в эстонский регистр населения. Но в данном случае им помогло то, что Йооритс в тот момент на протяжении уже долгого промежутка времени являлся жителем Швеции. Таким образом, эстонские законы не могли быть преградой для признания их супружества.



Главное — это желание

Особняком стоит вопрос: когда эстоноземельца считать жителем иностранного государства. Выяснилось, что четкой границы в данном случае будто бы и нет. В решении суда написали: место жительства человека — там, где он постоянно проживает, и их может быть одновременно несколько. Чтобы считать, что место жительства изменилось, важнее не время, а личное желание человека.

Оттого суд и не счел важным, что, женясь, Кристийна была три месяца в США. Суд считался с тем, что Кристийна уезжала в Америку с осознанием, что ввиду визового режима там возможно пребывать лишь в течение 90 дней. ”В США она не предпринимала никаких шагов, чтобы каким-либо образом продлить свое пребывание в стране”, — обосновал суд.

Суд не интересовало также и то, что в 2015 году Кристийна была в Эстонии лишь шесть месяцев. Несмотря на пребывание за рубежом, в понимании суда ее жилье, место работы и отношения с банком были все же связаны с Эстонией.

Но такого формализма нет, когда гражданин Эстонии хочет пригласить сюда жить супруга или спутника жизни противоположного пола. Вопрос: то, что Эстония относится к супругам-иностранцам избирательно в плане пола, — это можно считать дискриминацией?

Канцлер права Юлле Мадизе назвала ситуацию антиконституционной и посоветовала Рийгикогу изменить Закон об иностранцах. Хотя парламент пару лет назад и проголосовал за данное предложение, из-за несогласия некоторых партий закон до сих пор так и не был изменен.